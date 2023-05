Maltempo, frane e alberi caduti in strada a Marradi: cinque auto bloccate

Insiste l'ondata di maltempo anche sulla Toscana dove è in corso, fino a domani, un codice arancione e giallo per temporali forti e rischio idrogeologico. E proprio nelle zone riguardate dall'allerta si stanno concentrando gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Marradi, per una serie di frane e smottamenti che interessano anche la caduta di alberi sulla sede stradale.

Al momento a Marradi risulta interrotta la circolazione sulla strada regionale 302 lato Emiliana, la strada regionale 306 di collegamento con Palazzuolo e la 610. Inoltre a causa di due frane, una a monte e una a valle che si sono riversate sulla carreggiata della strada provinciale 20 tra Modigliana e Marradi, cinque auto sono rimaste bloccate. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto è stata inviata anche la squadra dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo in rinforzo a Marradi. Inviato anche l'elicottero Drago 71 del reparto volo di Arezzo che però, giunto sul tratto appenninico, a causa della scarsa visibilità ha dovuto annullare la missione e fare rientro.

AGGIORNAMENTO ORE 23

Sono tre le squadre che in questo momento stanno operando nella zona di Marradi, dove risultano diverse frane e smottamenti che ostruiscono le carreggiate.

La frazione di Lutirano nel comune di Marradi risulta isolata. Sono attualmente in viaggio il gruppo GOS (Gruppo Operativo Speciale) inviato dal comando di Firenze e di Prato.

Aperto il COC (Centro Operativo Comunale) per il coordinamento.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 17 MAGGIO

Scuole chiuse nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio.

Le piogge diffuse sul territorio hanno portato ad un aumento della franosità su tutto l'Alto Mugello.

Questo tipo di fenomeni saranno ancora possibili pertanto si consiglia di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario.

Raccomandata massima prudenza, in particolare alla guida, per la possibile presenza di alberature, ramaglie, caduta di detriti e allagamenti su strada.

Fiumi in piena

le piogge cumulate hanno superato i 95 mm di pioggia in 12 ore (dato delle 16.30).

In conseguenza si è verificato un innalzamento dei livelli idrici di tutti i corsi d'acqua del reticolo idrografico di questo territorio e fra questi Senio, Santerno e Lamone. A Marradi precauzionalmente evacuate alcune abitazioni localizzate per un innalzamento del fiume Lamone. Problematiche si registrano inoltre per frane e caduta alberi sulla viabilità in gestione alla Città Metropolitana di Firenze.

Le squadre degli operatori della Viabilità sono al lavoro su: Sr 302 (frana e caduta alberi), Sp 36 (caduta alberi), Sp 306 (frana), Sp 20, Sp 29, Sp 32 e Sp 58 per frane.

Le operazioni dei vigili del fuoco

Prosegue il maltempo nella zona di Marradi, dove molte strade risultano interdette alla circolazione per smottamenti e frane. Difficile le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità anche per i mezzi di movimento terra.

Al momento sono in corso le precipitazioni ed è presente la nebbia che impedisce la visibilità dagli elicotteri.

La situazione è in continua evoluzione monitorata dal COC (Centro Operativo Comunale) presso il distaccamento di Marradi.

Allertato il nucleo SAPR Toscana per il monitoraggio delle frane e la verifica della viabilità e delle zone critiche.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO