Mario Cecchi porta Limite in finale di Champions con l'Inter

C'è un pezzo di Empoli nella prossima finale di Champions League. Con l'Inter di Simone Inzaghi a Istanbul andrà anche Mario Cecchi, limitese doc e assistente tecnico in forza ai nerazzurri.

Se per lui, come per tutta la squadra, l'aver perso all'ultima giornata il campionato di Serie A contro i cugini del Milan è stata una grossa sconfitta, stasera è arrivata la rivincita con l'arrivo in finale dopo il 2-0 della scorsa settimana e l'1-0 di stasera. Per non parlare della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Il grande calcio porta con sé ancora una volta la zona dell'Empolese.