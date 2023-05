Sfuma il sogno della C per la Pallavolo Certaldo: una stagione comunque straordinaria

Con la gara di sabato scorso a Pistoia, si conclude il campionato di Serie D maschile della A.P. Pallavolo Certaldo.

Certaldo si impone 3-2 contro Zona Mazzoni, squadra che nella regular season si è piazzata seconda nel suo girone e che ha passato un brutto periodo nella fase centrale dei play-off, ma che sul finale di stagione si è rifatta vincendo in casa della capolista Migliarino ed altre buone prestazioni con le top della classifica.

Campionato entusiasmante quello della A.P. Pallavolo Certaldo che con una squadra, composta da molti atleti Under 19, ha lottato fino alla fine della stagione per la promozione in serie C; obiettivo sfumato solo a due giornate dalla fine dei play-off con la sconfitta contro l’Arezzo Volley che poi si è aggiudicato la seconda posizione valida per la promozione.

Luca Bocini, allenatore dei ragazzi, così sintetizza una stagione che li ha visti protagonisti dell'A.P. Pallavolo Certaldo: “È stata una stagione entusiasmante, dove la squadra ha iniziato ad imparare a vincere, ma soprattutto ha iniziato a capire come affrontare le sconfitte, anche quelle inaspettate. L’obiettivo era quello di raggiungere la promozione in serie C entro due stagioni, iniziando a provarci fin da questa, e quindi la preparazione fisica e tecnica è stata mirata per arrivare al top della condizione nei play-off. Questo ha comportato che all’inizio della stagione siamo andati a corrente alternata ed abbiamo faticato per accedere ai play-off. Poi nel corso del campionato, tra prestazioni eccezionali e alcune un po’ meno, abbiamo avuto un trend di crescita generale e dei singoli che ci ha consentito di competere con squadre più esperte, ben attrezzate e di giocarsi la promozione in una sorta di finale contro l'Arezzo a poche giornate dalla fine.

Ma ora testa subito alla prossima stagione, consci che quest’anno i nostri giovani hanno fatto un'esperienza inestimabile, sia dal punto di vista tecnico che emotivo, e iniziamo fin da questa settimana a lavorare per raggiungere un obiettivo che è solo rimandato.

Vorrei fare i complimenti per il risultato raggiunto all'ASD Migliarino Volley, che dopo un inizio incerto ha fatto un play-off eccezionale, e all'ASD Arezzo Volley, che ha avuto il merito di essere la squadra più costante del campionato”.

Quindi arrivederci alla prossima stagione con una Serie D ancora più determinata a raggiungere l’obiettivo!

Info sul campionato: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/42631

Classifica: https://www.fipavonline.it/main/classifica/42631

Risultati singoli set:

Zona Mazzoni – A.P. Pallavolo Certaldo

19/25 – 25/27 – 25/21 – 28/26 – 7/15

Formazione:

- Scali – palleggiatore – capitano

- Bandini – opposto

- Dei – centrale

- Peruzzi – centrale

- Mandea – schiacciatore

- Morelli – schiacciatore

- Cannella – libero

Riserve:

- Piazza, Sandrucci, Arzilli, Marzi, Lazzeri, Orsi, Viani

Fonte: Ufficio stampa