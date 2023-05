Parco Mariambini, Picchielli (Lega): “In ostaggio degli spacciatori”

L’amministrazione comunale continua ad ignorare i problemi del parco Mariambini senza prendere misure efficaci volte a contrastare il problema degli spacciatori, che agiscono impuniti anche in pieno giorno.

Il risultato è un parco semivuoto, con le famiglie impaurite nel passeggiarci e senza bambini che non "vivono" il parco anche negli orari in cui dovrebbe essere pieno.

E' necessario porre in atto interventi concreti, non solo quindi un controllo saltuario delle forze dell’ordine, ma intervenire in modo più deciso.

Come Lega chiediamo la chiusura notturna del parco sul modello inglese e controlli più frequenti, anche con l'unità cinofila in corpo alla polizia municipale, che però attualmente la deve condividere con altri due comuni dell’Empolese. Inoltre va potenziata la videosorveglianza dell'area verde in modo da avere un controllo più diffuso. Spero che l'amministrazione ci ascolti e continueremo a fare pressione per avere più sicurezza e decoro nel Parco Mariambini.

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Empoli