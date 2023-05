Più pattuglie della municipale in zona stazione Santa Maria Novella

Più pattuglie della Polizia Municipale in zona stazione Santa Maria Novella. È il progetto che prende il via in questi giorni e che prevede un potenziamento della presenza e dei controlli della Polizia Municipale nella piazza e nelle aree intorno alla stazione per garantire decoro e sicurezza a quest’area. Due pattuglie al giorno della polizia municipale dei reparti Fortezza e Comunità si andranno ad aggiungere ai servizi interforze che svolgono ogni giorno con le altre forze di polizia e saranno in servizio tutta la giornata di venerdì, sabato, domenica e lunedì e il pomeriggio dei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

Molteplici gli obiettivi del servizio disposto dal comandante Francesco Passaretti su richiesta del sindaco Dario Nardella, servizio che va ad aggiungersi a quello già presente predisposto dalla Prefettura: assicurare un punto di riferimento su strada, potenziare il contrasto a fenomeni di microcriminalità collegati a maggiori flussi di persone, aumentare la percezione di sicurezza, oltre alla prevenzione e repressione di eventuali situazioni problematiche. Le pattuglie dell’area cercheranno anche di mantenere il decoro dei giardini ed evitare bivacchi, commercio abusivo, ubriachezza molesta.

“Ringraziamo la Polizia Municipale per l’impegno straordinario in questa area sensibile – ha detto il sindaco Nardella - per tutelare i fiorentini e i turisti e vigilare su di loro. L’obiettivo è prevenire situazioni di degrado e microcriminalità per tutto il periodo estivo”.

“L’impegno della nostra polizia municipale continua ad essere alto – ha aggiunto l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese – e con questo incremento di pattuglie per il periodo estivo vogliamo rafforzare la sicurezza, la vivibilità e la fruibilità di questo spazio così tanto frequentato della nostra città”.