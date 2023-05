Pulchritudo, prorogata la mostra di Cipolli

Ultimi giorni per visitare una mostra che lascia davvero con il cuore sospeso e fa pensare alle donne - madonne di tutto il mondo.

"Sono state assai numerose le persone che, specialmente durante il fine settimana, si sono presentate in Chiesa per visitare la mostra personale di Marco Cipolli e per ammirare la Croce dipinta di Simone Martini e il Pulpito di Giovanni di Balduccio, oltre al resto delle mirabili opere d'arte ivi contenute e valorizzate - hanno commentato i volontari della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa che hanno garantito l'apertura della Chiesa tutti i giorni e tutto il giorno - Molti stranieri in visita hanno scoperto la bellezza di una pittura capace di dialogare con capolavori del passato".

La mostra, che doveva chiudere i battenti domenica 14 maggio 2023, è stata quindi prorogata di dieci giorni, fino a giovedì 25 maggio prossimo. Dopo quella data, infatti, l'esposizione inaugurerà un nuovo spazio per l'arte contemporanea: ZAG, Zanaga Art Gallery a Firenze dove sarà di nuovo visibile insieme alle ultimissime creazioni dell'artista.