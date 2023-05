Riapre la sede storica di Confesercenti a Lamporecchio

Dopo oltre tre anni riapre la storica sede della Confesercenti di Lamporecchio, chiusa da inizio 2020 a causa delle rigide disposizioni dell’emergenza sanitaria a tutela del personale, dei clienti e delle imprese. Sempre con la massima attenzione dedicata al territorio su vivibilità, sicurezza e cultura, e anche con l’impegno di continuare a realizzare progetti tesi ad aumentare i flussi di visitatori e turisti per valorizzare il commercio di vicinato e per rendere il centro urbano un luogo di aggregazione virtuosa, abbiamo deciso di riaprire la nostra sede.

Un luogo per offrire migliori possibilità di servizio e assistenza per le oltre 100 imprese della zona, incontrarsi con il responsabile Confesercenti di area Luca Verdiani e per confrontarsi costantemente con l’amministrazione comunale. La sede, che da metà anni ’90 si trova in via Martiri del Padule 1/a, negli uffici della Bartolozzi Assicurazioni (in precedenza era situata in zona Centrocampi, al confine con il comune di Larciano), è aperta il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 (tel. 0573 803069 int. 204).

Fonte: Confesercenti Pistoia - Ufficio stampa