Rsa Stella del Colle in visita alle scuderie della municipale

Ieri una visita speciale per la sezione a cavallo della Polizia Municipale: sei ospiti della Rsa “Stella del Colle” di via dei Cappuccini. Mentre infatti sono ormai una consuetudine le visite degli alunni delle scuole elementari, ieri per la prima volta gli operatori della Polizia Municipale hanno aperto le loro porte agli anziani della città. Agli ospiti della RSA, accompagnati dai loro operatori e dai volontari dell’Associazione “Amici dei musei”, sono state illustrate le attività della Polizia Municipale a cavallo. Gli anziani hanno voluto conoscere tutti i cavalli, accarezzandoli ad uno ad uno e ammirando le operazioni di maneggio dei cavalieri e i loro cavalli. Un pomeriggio diverso per tutti, ricco di allegria e solidarietà.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa