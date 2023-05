San Miniato esulta: Etrusca Basket femminile promossa in C

Una grande vittoria per San Miniato arriva dal basket. L'Etrusca Basket femminile ha conquistato sul campo la promozione in Serie C. Lo ha fatto dopo un campionato pazzesco, concluso con ventisette vittorie e un solo ko in ventotto turni.

"Complimenti alla squadra, allo staff, al Mister sanminiatese Enrico Giunti e alla società per questo meritatissimo traguardo" ha scritto il sindaco Simone Giglioli su Facebook.

Curiose e simpatiche le maglie delle giocatrici, con la scritta "C ripigliamm tutto quello che è u nuostr", citazione di Gomorra.