Spacca il vetro di un'auto per rubare, sorpreso dal proprietario: denunciato minorenne

Spacca il vetro di un’auto per rubare, fermato dal proprietario e da alcuni passanti che allertano la Polizia Municipale. E per il ragazzo scatta la denuncia. Il fatto risale a sabato scorso. Poco prima di mezzanotte una pattuglia del Reparto di Rifredi stava passando in viale Corsica quando è stata allertata da alcuni passanti. Accorsi sul posto, gli agenti hanno trovato tre persone che poco prima avevano sorpreso due giovani a rompere un finestrino di un'auto per rubare gli oggetti all'interno. Era stato il proprietario a coglierli in flagrante e, insieme a due passanti, era riuscito a fermarli. Poi uno dei due era riuscito a divincolarsi per darsi alla fuga.

Gli agenti hanno quindi preso in consegna il giovane ancora sul posto e portato al comando per l’identificazione. Si tratta di un minorenne di nazionalità albanese. Il ragazzo è stato trovato in possesso di alcuni oggetti (un paio di occhiali da sole e di un telecomando per cancelli) che il proprietario dell'auto svaligiata ha reclamato come suoi e quindi gli sono stati immediatamente riconsegnati. Nella perquisizione è stato rinvenuto anche un iPhone di ultima generazione riformattato da pochi giorni e che il ragazzo ha dichiarato di aver comprato mesi fa per 50 euro da una persona in zona Cascine. Per verificare l’attendibilità delle sue affermazioni gli agenti hanno chiesto di effettuare alcune verifiche non invasive, come l’apertura della galleria fotografica. Qui hanno notato solo immagini recenti e quindi non compatibili con le sue dichiarazioni. Il ragazzo è quindi stato denunciato per furto aggravato e ricettazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa