Spettacoli toscanissimi, ecco 'Martignana Sotto le Stelle'

Nasce la rassegna teatrale "Martignana Sotto le Stelle”, un evento artistico che promette di affascinare e coinvolgere il pubblico con una serie di spettacoli magistrali, brillanti e in vernacolo. Organizzata dal Circolo Arci Martignana, patrocinati dal Comune di Montespertoli, questa rassegna rappresenta un'opportunità unica per immergersi nell'arte teatrale e sperimentare un'ampia gamma di emozioni.

La rassegna "Martignana Sotto le Stelle" si svolgerà presso il Circolo Arci di Martignana dal 23 maggio al 1 agosto, ogni martedì sera. Durante questa straordinaria manifestazione, il palcoscenico si trasformerà in un mondo incantato in cui le storie prendono vita e le emozioni si fondono con la realtà.

L'evento presenterà una selezione di spettacoli teatrali eccezionali, accuratamente scelti per rappresentare la varietà e la qualità dell'arte teatrale contemporanea. Dai drammi intensi alle commedie brillanti, dalle opere classiche alle produzioni innovative, "Martignana Sotto le Stelle" offre una prospettiva ampia e coinvolgente sull'universo teatrale.

Tra gli spettacoli in programma, il pubblico potrà godere di interpretazioni straordinarie di attori di talento provenienti da tanti paesi limitrofi. Ogni performance sarà caratterizzata da un mix di maestria attoriale, scenografie suggestive e un'attenzione impeccabile ai dettagli. Gli spettatori saranno trasportati in un viaggio emozionale che li lascerà senza fiato.

“La rassegna "Martignana Sotto le Stelle" non è solo un'occasione per godere del teatro di alta qualità, ma anche un'opportunità per sostenere la crescita culturale della nostra comunità. Grazie alla generosità dei nostri sponsor e alla passione degli artisti coinvolti, siamo in grado di offrire prezzi accessibili per i biglietti, garantendo che lo spettacolo teatrale sia un'esperienza alla portata di tutti” - dichiara Roberto Taddeini, presidente del Circolo Arci Martignana - "Invitiamo dunque il pubblico a unirsi a noi per la rassegna teatrale "Martignana Sotto le Stelle" e scoprire il potere che il teatro ha di trasformare le nostre vite. Sia che siate appassionati di teatro o semplicemente curiosi di sperimentare qualcosa di nuovo, questa rassegna vi lascerà incantati e desiderosi di tornare per altre avventure teatrali"

Per ulteriori informazioni sulla rassegna "Martignana Sotto le Stelle" e per l'acquisto dei biglietti, visitate il sito web all'indirizzo www.visimontespertoli.it oppure contattate il numero 334 7590920.

Sul canale youtube del Comune di Montespertoli è possibile scoprire la diretta della presentazione del programma: https://bit.ly/direttaPresentazioneTeatroMartignana

Il programma nel dettaglio, ogni martedì ore 21:30:

- martedì 23 maggio, CHE IDEA GENIALE con la compagnia “La Divina Toscana”

- martedì 30 maggio, MANNAGGIAFFEISBUCC con la compagnia “Acqua in bocca”

- martedì 6 giugno, IL VEDOVO ALLEGRO di Moreno Burattini con la compagnia “I pochi e nemmen”

- martedì 13 giugno, TUTTI DENTRO...O QUASI con la compagnia “I cettardini”

- martedì 20 giugno, L’AMICO DI’ BABBO OVVERO ACCIDENTI A CHI TI LEGÒ I’ BELLICO” di Gabriele Verzucoli con la compagnia “Mignon Montelupo”

- martedì 27 giugno, I FIUTOLONE OVVERO LO SCAMOTAGIO di Massimo Galli con la compagnia “La Ginestra”

- martedì 4 luglio, UN CAPPELLO PIENO DI BUGIE di Antonella Zucchini con la compagnia di Marcignana

- martedì 11 luglio L’ASSO NELLA MANICA di Antonella Zucchini con la compagnia I MALERBI

- martedì 18 luglio AMLETO IL VINAIO di Roberto Nocilla con la compagnia “La bottega di Canovaccio”

- martedì 25 luglio NON MI DITE TE L’HO DETTO di Paolo Caiazzo con la compagnia “La Gioconda”

- martedì 1 agosto IL FURTO DELLA FONTANA DEL PORCELLINO con la compagnia “Pien di Beghe”

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa