Street Food Festival a San Miniato Basso, il ritorno con 4 serate

Dopo il grande successo della prima edizione San Miniato Basso si prepara al ritorno dello Street Food Festival San Miniato. Da giovedì 18 a domenica 21 maggio quattro giorni di gusto, musica e divertimento animeranno l'area della Casa Culturale Sombrero di San Miniato Basso con l'appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Food Festival, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato Basso, con il sostegno della Cassa di Risparmio di Volterra, il contributo di Termak e Ciaponi Edilizia e il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di San Miniato e San Miniato Promozione.

“Da giovedì 18 a domenica 21 maggio torna una festa molto apprezzata nella sua prima edizione, all'insegna dello street food di qualità e del divertimento. Ringrazio tutti coloro che supportano questa importante iniziativa che animerà il centro di San Miniato Basso” il saluto del presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza

“Dopo il successo dello scorso anno salutiamo con piacere il ritorno di una manifestazione capace di richiamare molte persone sul territorio, in un'area che si presta molto a ospitare questo genere di iniziative” afferma il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

“In un contesto in cui le attività commerciali stanno soffrendo dobbiamo ringraziare gli imprenditori che si mettono in gioco e sostengono concretamente il territorio, anche attraverso iniziative di livello come questa che oltre allo street food porta quattro giorni di eventi di grande interesse e qualità” le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“Vedendo la scaletta in programma nelle quattro serate ci sono tutte le condizioni per replicare il grande successo dell'anno scorso” ribadisce il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, mentre Vittorio Gabbanini, delegato del governatore della Regione Toscana, evidenzia quanto “San Miniato Basso sia una frazione importante del comune di San Miniato, sempre più spesso teatro di belle manifestazioni. Cercheremo di far venire anche il presidnte Giani a vedere come si trasforma il “Pinocchio” con questo genere di iniziative”.

“Collaboriamo con piacere alla promozione dell'evento, il nostro ruolo è quello di promuovere le iniziative e il turismo sull'intero territorio comunale a 360°” dichiara il presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Luca Canali dell'Associazione Food Festival, il responsabile della filiale di San Miniato della Cassa di Risparmio di Volterra Daniele Lami, Roberta Cupelli di Termak e Marco Ciaponi di Ciaponi Edilizia.

Lo Street Food Festival vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare tutti i gusti con i loro colorati furgoni e un'ampia offerta di cibo e bevande, ogni sera in compagnia di musica e show con artisti e gruppi conosciuti a livello nazionale. Un vero e proprio festival, a ingresso gratuito, dove ogni serata sarà animata da dj set, un divertentissimo luna park e un'area giochi per i più piccoli-

Da giovedì 18 stand aperti a partire dalle 18 e alle 21 il concerto del gruppo Game Boys, con i più grandi successi degli anni '80 e '90. Anche venerdì 19 sarà possibile gustare le prelibatezze street food dalle 18, e a seguire, alle 21, San Miniato Basso diventerà una discoteca a cielo aperto con lo show del progetto Metempsicosi e gli intramontabili successi di Franchino e 00Zicky pronti a far scatenare il pubblico e regalare uno spettacolo indimenticabile. Sabato 20 e domenica 21 gli stand saranno aperti anche all'ora di pranzo, a partire dalle 12. Sabato sera il grande show del Mamamia On Tour, con tutta l'energia e la carica della celebre discoteca di Torre del Lago, mentre domenica toccherà al concerto della Combriccola del Blasco, la tribute band che da oltre 30 anni porta in tutta Italia i grandi successi di Vasco Rossi.

Fonte: Confcommercio Pisa