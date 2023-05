Torna "La Certosina", la corsa sulle bici d'epoca per le strade del Chianti

Saranno le strade bianche, i vigneti e gli oliveti dove si allenava Gino Bartali e che pennellano le colline del Chianti Classico a fare da scenario alla Certosina, la ciclostorica con un percorso disegnato nel territorio del Gallo Nero, tra Firenze e Greve in Chianti.

La sesta edizione della corsa per bici d’epoca sulle strade bianche si svolgerà sabato 20 e domenica 21 maggio come Memorial Gaetano Ceccatelli anche questa volta organizzata dal G.S. Misericordia del Galluzzo (sezione Vintage) in collaborazione con il gruppo amatori Verrazzano, capitanato da Luigi Cappellini e titolare dell’omonimo castello di Greve in Chianti.

La Certosina è nata nel 2016 dalla passione dei ragazzi del gruppo sportivo Misericordia Galluzzo per il Ciclismo Vintage, sostenuta dall’entusiasmo di Paolo Fani, affiancato da Gaetano Ceccatelli, Giuseppe Gallai e Massimo Magnolfi che hanno coinvolto gli amici, i commercianti e gli abitanti del Galluzzo per far conoscere a tutti la storia di uno sport genuino e di sacrificio come testimoniamo i grandi campioni del passato: Bartali, Coppi, Nencini ed altri.

"Un appuntamento che sta diventando sempre più importante per Firenze - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - quest'anno ci sono tante collaborazioni che aumentano il livello della manifestazione. Firenze si conferma città del ciclismo: negli scorsi mesi siamo ripartiti con la Firenze-Pistoia, la Firenze-Empoli e la 'Per Sempre Alfredo'. Ora proseguiamo con un appuntamento che fa rivivere le fatiche e le prodezze del ciclista vecchio stile. Abbiamo la fortuna di avere un territorio, quello della città metropolitana, che garantisce un palcoscenico incredibile per eventi di questo tipo. Ringrazio per la passione con la quale viene organizzata questa corsa che ogni anno cresce, sia come capacità organizzativa che come abilità di coinvolgere altri soggetti".

"La manifestazione coinvolge ormai tutto il Gallluzzo, compreso il centro commerciale naturale, il centro sportivo e tutta un'altra serie di enti, associazioni e personaggi del rione - ha dichiarato la presidente del Quartiere 3 Serena Perini - tutto questo ci rende particolarmente orgogliosi. Voglio ringraziare la Misericordia e gli organizzatori per avere messo al centro di questa bellissima manifestazione il nostro territorio".

"La Certosina 2023", il programma

Ritrovo e svolgimento della manifestazione in Piazza Acciaioli – Galluzzo – Firenze

Sabato 20 Maggio

10:30 – 18 – Iscrizioni, consegna buste tecniche e pacchi gara

Allestimento di vetrine a tema a cura del Centro Commerciale Naturale del Galluzzo

Mostra Mercatino scambio di biciclette e accessori d’epoca

Visite guidate alla Certosa del Galluzzo

Percorso cittadino guidato alla scoperta delle vecchie vie del Galluzzo

Domenica 21 Maggio

7 – 08:30 - termine iscrizioni, consegna buste tecniche e pacchi gara

9 - partenza con la scorta del 'Club moto d’epoca fiorentino'

Concorso il Certosino DOCG aperto a biciclette delle “botteghe di meccanici storici fiorentini”

Per tutti i percorsi fermata con visita al museo del ciclismo “Gino Bartali” e passaggio con foto ricordo nella splendida cornice del “Piazzale Michelangelo”

ore 12:30 – 15 pasta party

ore 14 – 16 conclusione manifestazione, ringraziamenti, saluti, premiazioni partecipanti, e del Certosino Dogc

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa