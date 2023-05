Tre giorni per parlare di ambiente e di futuro energetico a Borgo San Lorenzo

È in arrivo un appuntamento imperdibile per il Mugello: la prima edizione del Festival dell’Energia e dell’Ambiente, dal titolo “Dalla parte del futuro”.

Una tre giorni di conferenze, presentazioni di libri e attività per bambini che si volgerà al Centro di Incontro in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo (e all’adiacente Centro Re Mida per quanto riguarda i laboratori per i bambini) dalle 17.00 di venerdì 26 maggio alle 19.00 di domenica 28 maggio.

L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana, è stato organizzato dalla collaborazione tra un'associazione giovanile appena costituita, Nuova Energheia, e l’Unione Montana dei Comuni Mugello. Verranno trattati i temi della crisi ambientale ed energetica, della deriva a cui sta andando incontro il nostro Pianeta, e dei modi possibili per intervenire.

“Viste le passate scelte politiche in ambito ambientale – sottolineano gli organizzatori-, è necessario uno scatto di responsabilità affinché ognuno di noi possa comprendere cosa fare per opporci alla situazione attuale. Il punto di inizio sarà la descrizione dell’oggi, per poi focalizzarci sugli scenari futuri, dedicando le tre giornate a cambiamenti climatici e programmazione energetica (venerdì), energie rinnovabili (sabato), ipotesi dell’utilizzo dell’energia nucleare (domenica). Parteciperanno numerosi relatori e relatrici di spessore, appartenenti a settori differenti: accademico, divulgativo, giornalistico, scientifico, umanistico. L’approccio sarà di totale apertura e privo di ideologie, in modo da poter apprezzare il potere dell’ascolto e della parola, del confronto e della critica”.

È significativo che questo lavoro sia stato portato avanti da giovani cittadini, dato che sono state proprio le ultime generazioni, di recente, a risvegliare dal torpore circa la questione ambientale. Solitamente, viene detto che i ragazzi sono coloro che vogliono tutto e subito, tentati dalla fretta: l’atteggiamento di questi giovani contraddice tale modo di pensare, dato che vogliono affrontare un problema presente, che non avrà però soluzioni immediate. Infatti, gli effetti del contrasto al cambiamento climatico non saranno visibili da noi e forse neanche dai nostri figli. Dunque, quello che viene proposto dal Festival dell’Energia e dell’Ambiente è un approccio di speranza, perché gli organizzatori sono “dalla parte del futuro”.

“Ci sono giovani che per portare alla luce il problema dei cambiamenti climatici imbrattano monumenti, mentre altri decidono di costituire un’associazione e organizzare un Festival di tre giorni con ospiti di assoluto rilievo. Questo è il motivo per cui l’Unione dei Comuni ha appoggiato convintamente la proposta dell’Associazione Nuova Energheia, sostenendola e promuovendola. Sensibilizzare a temi energetici e ambientali è un obiettivo primario anche da parte delle istituzioni. Il programma che viene proposto all’interno del Festival permette di affrontare sia il tema dei cambiamenti climatici sia quello dell’energia per capire come davvero a fatti e non a parole possiamo prenderci cura dell’ambiente” ha dichiarato il Presidente dell’Unione dei Comuni Stefano Passiatore.

Idea confermata anche dal Presidente di Nuova Energheia, Marco Pili “La nostra voglia di trattare temi di attualità ha trovato espressione nell’organizzare un Festival su Ambiente ed Energia, tematiche che ci stanno particolarmente a cuore. Lo stampo sarà divulgativo, al fine di aumentare la consapevolezza su questioni che sono da troppo tempo vittime di disinformazione. Una trattazione portata avanti da esperti che dedicano la loro vita a questi temi aiuterà sicuramente a fare chiarezza. Siamo molto felici di lavorare con l’Unione dei Comuni e di aver ottenuto il Patrocinio della Regione Toscana, in quanto hanno riconosciuto tutto l’impegno che abbiamo profuso nella realizzazione del primo progetto dell’associazione”.

Dunque, chiunque fosse interessato a prendere parte all’iniziativa, può recarsi nei tre giorni al Centro d’Incontro. L’ingresso è gratuito.

