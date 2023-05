Ubriaco in strada e in giardino privato, due denunciati a Pisa

Un 36enne magrebino è stato fermato per un controllo alle 3.30 di questa notte dalle volanti della questura di Pisa. L'uomo aveva un ordine di esecuzione per la carcerazione e la sospensione di un mese per chiedere misure alternative alla detenzione. I reati condannati sono di maltrattamenti in famiglia, la pena di un anno e 7 mesi. L'uomo è stato sanzionato perché trovato in stato di ubriachezza e perché nei confronti della polizia ha tenuto un atteggiamento irriguardoso.

Nel pomeriggio del giorno prima in via Calcesana un 31enne magrebino è stato sorpreso nel giardino di una casa privata. Il proprietario e altri residenti lo hanno inseguito e bloccato, dopo la fuga verso i campi. I poliziotti lo hanno preso in consegna e dalla perquisizione non sono stati trovati arnesi da scasso. Per questo è stato denunciato per violazione di domicilio.