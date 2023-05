Un Patto per il verde, secondo appuntamento col Laboratorio di autocostruzione

Secondo appuntamento col Laboratorio di autocostruzione. Da Corea al quartiere di Santa Maria, toccando piazza Rosso Fiorentino fino a San Rocco: tutto pronto per venerdì 19 maggio 2023, "Costruiamo insieme una Nature Based Solution", dalle 16 alle 18.30.

Anche in questo caso, tutti i materiali e gli strumenti necessari allo svolgimento del laboratorio saranno messi a disposizione dagli organizzatori: per partecipare basterà presentarsi nei giorni e negli orari specificati nei luoghi dove si svolgono le attività.



La prima esperienza che si è tenuta nel quartiere Corea, ha visto protagonisti bambine e bambini che, sotto gli occhi dei loro accompagnatori, si sono messi in gioco realizzando un 'giardino della pioggia': due fioriere in legno che hanno decorato e riempito di terriccio e piantine, con il supporto dei facilitatori del collettivo di designer IPER-collettivo, Codesign Toscana e Iridra.



Anche questo secondo laboratorio rientra nel percorso partecipativo ‘Un patto per il verde’, promosso dal Comune di Empoli e sostenuto dall'Autorità per la Garanzia e la Promozione della partecipazione della Regione Toscana. Un percorso che ha messo al centro il quartiere di Corea e la zona, come menzionato, di Rosso Fiorentino - San Rocco - Santa Maria. L’obiettivo dell’amministrazione è continuare a raccogliere osservazioni e segnalazioni dei cittadini, così da 'disegnare' con i cittadini il verde urbano per la valorizzazione di quello presente e la costruzione di ipotesi per accrescerlo. Tutto questo, attraverso l'inserimento di 'soluzioni basate sulla natura' o Nature Based Solution (NBS).



Per informazioni è possibile contattare il servizio Ambiente del Comune di Empoli (tel. 0571 757042, email ut.ambiente.sicurezza@comune.empoli.fi.it).



PROSSIMI APPUNTAMENTI – Le altre tappe del percorso partecipativo sono previste il 20 e 27 maggio, durante le quali si terranno due laboratori di coprogettazione dal titolo Laboratorio con i cittadini: dall’ascolto alla coprogettazione degli spazi verdi, rispettivamente del quartiere di Corea e della zona di Piazza Rosso Fiorentino-Piazza San Rocco e Santa Maria. Per il quartiere di Corea, l’appuntamento è sabato 20 maggio 2023, dalle 10 alle 13, negli spazi del centro ZeroSei (via Cherubini, 40); per la zona Rosso Fiorentino - Santa Maria - San Rocco, sabato 27 maggio, dalle 10 alle 13, alla Casa della Memoria, via Livornese, 46 – Empoli. Parteciperanno alle attività di coprogettazione anche due classi dell’IIS Virgilio – Liceo Artistico, una per ogni data. I cittadini e le cittadine guidati dai facilitatori di Codesign Toscana e Iridra, acquisiranno competenze in progettazione per diventare protagonisti attivi nell'immaginare la rigenerazione di alcune aree dei due quartieri. Zone di particolare interesse secondo quanto raccolto dall'ascolto e confronto con i residenti, durante il percorso partecipativo avviato nei mesi scorsi. Nello specifico, grazie a un kit di co-progettazione, composto da planimetrie semplificate e carte in grado di fornire una visione completa delle soluzioni naturali e degli arredi urbani selezionabili dai partecipanti, con spiegati i relativi benefici ecosistemici, i partecipanti 'popoleranno' le aree dei due quartieri che verranno loro proposte, dopo una breve introduzione sui temi della giornata. L'obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza di cosa sono e di quali benefici portano le NBS, di arricchire le competenze progettuali e di cittadinanza attiva dei partecipanti, ma anche di raccogliere proposte puntuali sulle aree oggetto del percorso partecipativo "Un Patto per il Verde".



Inoltre, è in programma il 24 maggio un Laboratorio di autocostruzione insieme ad un'attività di coprogettazione che vede protagoniste due classi dell'istituto superiore Ferraris - Brunelleschi di Empoli all'interno dell'area scolastica.



IL PROCESSO PARTECIPATIVO - Il percorso partecipativo "Un patto per il verde" vuole far conoscere i temi delle Nature Based Solutions (NBS - Soluzioni basate sulla natura) e individuare con cittadini, tecnici e stakeholder della città, in particolare del quartiere di Corea e dell’area Rosso Fiorentino - Santa Maria - San Rocco, bisogni e soluzioni di rigenerazione urbana utilizzando come strumento un catalogo di NBS. Il tutto con il coinvolgimento dell’Aps Codesign Toscana, dal 2017 impegnata nella promozione della ricerca sociale e della progettazione collaborativa nel contesto urbano, con una particolare attenzione alla resilienza urbana ai cambiamenti climatici, e Iridra Srl, società di architetti e ingegneri specializzata nella progettazione di Nature Based Solutions. Il percorso partecipativo porta un prezioso contributo al percorso già avviato dal Comune di Empoli per definire un 'Patto del verde', ovvero un piano di azione strategico relativo alle politiche di trasformazione urbanistica verso una gestione integrata e innovativa del verde pubblico e privato. Questa scelta si inserisce in un contesto che vede da tempo l'ente di via Del Papa impegnato con le proprie politiche per fornire un contributo locale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e del Green Deal europeo, in linea con la strategia Toscana Carbon Neutral.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa