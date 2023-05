Una piazza per il professor Atzori a Montopoli

Montopoli in Val d'Arno inauguerà piazza Antonio Atzori. L'iniziativa è prevista per giovedì 18 maggio alle 20.30 quando l'amministrazione comunale di Montopoli renderà omaggio al professor Atzori e al suo impegno per tutta la comunità.

Il professor Antonio Atzori, tra le altre cose è stato, dal Dopoguerra agli anni '70, educatore, preside della scuola media e dell’istituto Magistrale, consigliere comunale e capogruppo della Democrazia Cristiana, presidente diocesano dell’Azione Cattolica, consigliere e presidente del Conservatorio Santa Marta, fondatore della Pro Loco di Montopoli, membro dell’Eca (Ente comunale di assistenza) e commissario comunale Onmi (Opera nazionale maternità infanzia).

Alle 20.30 in via Guicciardini, ci sarà la scopertura della targa, i saluti istituzionali e il ricordo del professor Antonio Atzori da parte degli amici e dei familiari. A seguire ci sarà un concerto di chitarra classica del nipote Stefano Atzori in Sala Pio XII.