Via Gallurì, piazza Amendola e via Frilli: parte la riqualificazione a Poggibonsi

Al via nella prossima settimana l’intervento di riqualificazione di via Gallurì, piazza Amendola e via Frilli nel tratto da via Pertini a via Grandi. Un investimento di 1.254.000 euro cofinanziato con le risorse europee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza grazie ad uno specifico bando per la rigenerazione urbana. “Una opportunità che ci siamo impegnati a cogliere per proseguire quel percorso di riqualificazione che già ha interessato in questi anni molteplici strade, piazze, luoghi del centro cittadino. Ne sono esempi recenti via della Rocca e via Montorsoli, alcuni dei nostri vicoli, via Dietro le Mura, piazza Frilli, piazza Berlinguer, piazza Mazzini. Un percorso sviluppato nel tempo e che punta a restituire qualità, vivibilità e funzionalità al centro storico e ai suoi spazi di vita, di lavoro, di relazione”.

In continuità con gli altri interventi realizzati il progetto di riqualificazione riguarderanno il rifacimento del piano viabile con nuova pavimentazione, nuovi arredi, attenzione alla fruizione pedonale, nuova e più efficiente illuminazione. Piazza Amendola sarà recuperata a spazio di incontro attraverso un nuova configurazione, un nuovo disegno che ne valorizzi la dimensione sociale. I lavori comporteranno il rifacimento di tutto il complesso dei sottoservizi sia gestiti direttamente dal comune sia gestiti da altri Enti, per risolvere problematiche presenti e concretizzare una riqualificazione a tutto tondo di questi luoghi.

Il cantiere prenderà avvio da via Frilli, all’intersezione con via Pertini, e proseguirà per step successivi per circoscrivere di volta in volta l’area di cantiere. Saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta, segnalate sul posto in base all’avanzamento dei lavori, con deviazione su percorsi alternativi. In questa prima fase le modifiche alla viabilità riguarderanno via Pertini, angolo con via Frilli, e il tratto di Frilli fino a piazza Amendola. Piazza Amendola e lo spazio tra via Frilli e via Gallurì saranno aree di cantiere. Di volta in volta saranno individuati e adeguatamente segnalati idonei punti di raccolta rifiuti per il conferimento e il ritiro nelle aree interessate dal cantiere. In questa prima fase i punti di raccolta saranno in via Frilli, angolo con via Pertini, e in via Grandi.

Per poter individuare e gestire le possibili interferenze con le attività di cantiere è importante segnalare i locali interrati che sono collocati al di sotto delle sedi stradali interessate dai lavori. I residenti e i proprietari interessati di contattare il Settore tramite mail a operepubbliche@comune.poggibonsi.si.it.

Ai residenti e alle attività è stata inviata apposita comunicazione. “E’ un intervento necessario e atteso, che raccoglie tante richieste emerse nel corso degli anni - chiude il sindaco - Ci adopereremo per monitorare i lavori e superare eventuali criticità in maniera tempestiva, con impegno e con la collaborazione di tutti, che è fondamentale per realizzare un intervento che darà un volto nuovo e più bello a una parte importante della nostra città ”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa