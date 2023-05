Certamen, Liceo Virgilio super: Francesco Goti secondo, Amedeo Martelli terzo

Ancora una vittoria per gli studenti del Liceo Classico “Virgilio” di Empoli. Un secondo e un terzo premio meritatissimi rispettivamente per Francesco Goti (VB Classico) e Amedeo Martelli (VA Classico).

Domenica 14 maggio, negli splendidi locali del Liceo Machiavelli di Firenze, sono stati assegnati i premi della XLVII edizione della complessa Gara Nazionale di traduzione dalle Lingue Classiche e di interpretazione critica. Gli studenti erano accompagnati dalle loro insegnati, Fortuna Boccia e Antonella Ruggieri.

Negli anni passati il Virgilio ha avuto i suoi vincitori, ben due, nell’edizione empolese del 2021-22 (Empoli) e altri negli anni precedenti.

Anche quest’anno, per la seconda volta, due i premiati. Gli studenti hanno scelto di gareggiare per la difficile categoria A, che prevede la traduzione di un testo dalla lingua greca a quella latina, il tutto corredato da commento. La particolare sensibilità mostrata nel leggere i testi e nel ricercarvi i contenuti e gli aspetti formali ha indotto la commissione ad apprezzare non solo la traduzione, ma anche il commento dei giovani studenti.

Una premiazione che conferma l’eccellenza del Liceo Classico Virgilio di Empoli a livello italiano.