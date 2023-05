11Lune, il cantautore Glen Hansard in concerto a luglio

Sabato 1 luglio aprirà la diciannovesima edizione di 11Lune a Peccioli Glen Hansard, cantautore irlandese principale voce/chitarra dei gruppi The Frames e The Swell Season.

Hansard è diventato noto internazionalmente soprattutto dal 2007, quando la canzone che aveva scritto e cantato insieme alla cantautrice ceca Markéta Irglová per il film Once vinse il premio Oscar e insieme la cantarono durante la premiazione. Ma in Irlanda e in parte dell’Europa Hansard era già noto e apprezzato dal decennio precedente per i suoi dischi con la band dei Frames (nel 1991 fu anche nel film The Commitments di Alan Parker). Dopo ha pubblicato quattro dischi da solo, sempre tra il rock e il folk irlandese: l’ultimo, del 2019, è This wild willing. È spessissimo in tour, capace di serate generose e memorabili per chi le ha frequentate. E altrettanto spesso dedicato a collaborazioni con altri musicisti: soprattutto con Eddie Vedder dei Pearl Jam, ma ha anche appena partecipato al documentario su Dublino e sugli U2, coi quali ha suonato spesso. Pochi mesi fa aveva pubblicato Take heart, dedicata alle persone ucraine attaccata dall’esercito russo.

Attualmente sta lavorando a un nuovo disco solista la cui uscita è prevista per il 2023.

Il concerto è in collaborazione con ll Post, che nella prima settimana sarà a Peccioli anche con il suo workshop estivo di giornalismo (ormai alla quinta edizione), e Barley Arts. Il concerto è stato preannunciato agli abbonati del Post lunedì 15 maggio. Oggi, mercoledì 17 maggio, iniziamo le vendite dei biglietti anche presso la biglietteria di Peccioli.

Il costo dei biglietti:

Poltroncine: € 25

Ridotto: per residenti a Peccioli, per i possessori della Card Amici del Polo Museale di Peccioli, per i soci Belvedere e minori di 18 anni € 15

I biglietti ridotti per queste categorie potranno acquistati solo presso la Biglietteria di 11Lune.

Sarà possibile acquistare i biglietti senza riduzioni anche presso i punti vendita Ticket One e sul sito di Ticket One.

Gratuito per disabili e un accompagnatore previo invio mail a info@fondarte.peccioli.net (per maggiori dettagli 0587 672158)

Gratuito per bambini fino a 3 anni (nella stessa seduta del genitore)

BIGLIETTERIA 11Lune

c/o Ufficio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Peccioli

Piazza del Popolo 5

56037 Peccioli (PI)

Orari di apertura:

Lunedì: chiuso

Martedì: dalle ore 9 alle ore 13

Mercoledì: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

Giovedì e venerdì: dalle ore 10 alle ore 13; chiuso il pomeriggio

Sabato, Domenica e Festivi: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19

1° maggio: chiuso

Fonte: Fondazione Peccioliper