Attivati 42 centri estivi da Fondazione Cr Firenze

Tante le attività all’aperto, tante le proposte creative e tante le occasioni per divertirsi insieme, imparando anche attraverso la musica, lo sport o ancora con il fumetto: sono 42 i centri estivi, che saranno attivati fra giugno e settembre, grazie al bando ‘E-state Insieme 5’ di Fondazione CR Firenze. I centri estivi, sia diurni che residenziali, sono dedicati ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni e sono organizzati da associazioni del territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto.

In Mugello ad esempio i ragazzi del Summer Camp 2023 potranno soggiornare all’Antico Piviere di Caselle (Vicchio), un ostello ricavato nella canonica dell’antica pieve. Il Campus Fiesole 2030, promosso dal Teatro Solare, si svolge in quattro luoghi diversi: il “Mulinaccio”, una ex stalla, nella Fattoria di Maiano, il parco di Montececeri, la casa del popolo di Fiesole e il “Pontanico”, struttura ricettiva immersa nel verde. A Campi la cooperativa Macramé dedica le sue attività estive ai bambini dell’istituto comprensivo La Pira di San Donnino e in particolare agli alunni con disabilità, bisogni educativi speciali e in svantaggio socio-economico.

Alle Piagge due associazioni - il Consorzio Martin Luther King e l’Associazione di Volontariato il Muretto - offrono occasioni di aggregazione e scambio per i giovani del quartiere mentre il campus della cooperativa l’Abbaino è a tema orienteering urbano. A Grosseto l’Associazione Talent Point propone un campus residenziale al centro di archeologia sperimentale Gli Albori sulle colline di Campagnatico e a Monte San Savino “Il bello delle vacanze” è organizzato dall’associazione l’Arca in un’area del Monastero Benedettino di Pastina.

La Fondazione CR Firenze ha sollecitato un lavoro di squadra tra le scuole e il Terzo Settore per dare occasioni di svago e di crescita ai bambini e ai ragazzi e poter rispondere insieme alle esigenze organizzative e logistiche delle famiglie mettendo a disposizione più di 500 mila euro.

Hanno avuto priorità le proposte indirizzate a minori in stato di fragilità economico-sociale e povertà educativa, e il coinvolgimento degli studenti con disabilità. Le attività sono gratuite per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.

“Il periodo estivo è una buona occasione per i bambini e i ragazzi di partecipare ad attività che uniscono lo svago ad attività formative e di crescita, - commenta il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori - attività che si svolgono in una dimensione diversa, fuori dalla propria routine quotidiana e dagli ambienti scolastici, che può agevolare anche il recupero di competenze da parte di bambini e adolescenti provenienti da famiglie con fragilità. Pensiamo sia importante che le attività siano strutturate e guidate da professionisti e siamo felici di poter sostenere queste 42 selezionate proposte”.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa