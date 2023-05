Ballottaggi, Ceccardi (Lega): "Scelte incomprensibili di FdI"

"A Massa il volto della città è cambiato, la cittadinanza era assolutamente favorevole a Francesco Persiani. La scelta di Fdi che ha spaccato il centrodestra è stata assolutamente incomprensibile per la nostra base. Ora dobbiamo spiegare in questi 15 giorni agli elettori, anche di Fratelli d’Italia, che l’unica alternativa alla sinistra è Francesco Persiani. Ma credo che ci riusciremo bene". Lo ha detto l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, durante la rassegna stampa di Toscana Tv.

"Purtroppo - ha aggiunto Ceccardi - le esperienze negative in questa tornata elettorale non si limitano a Massa e a Campi Bisenzio, ma anche a Pietrasanta, dove Fratelli d’Italia non ha sostenuto Stefano Giovannetti".

Giovannetti a Pietrasanta sostenuto da Lega e Forza Italia, andrà al ballottaggio col 45,4%, mentre il candidato di FdI ha preso l’11,3%.

"Fratelli d’Italia - ha continuato Ceccardi - ha deciso di spaccare la coalizione in diversi Comuni, scelta divisiva che non li ha premiati. A Massa sono arrivati terzi, noi primi come Lega in coalizione con Forza Italia e civici. Quella di FdI è una scelta poco comprensibile che noi abbiamo cercato di ricucire fino all’ultimo. La dirigenza nazionale e regionale di Fdi in fase di accordi prima delle elezioni amministrative ha scaricato sul livello locale la responsabilità delle scelte, sostenendo che non fossero in grado di imporgli un accordo di coalizione. Spero che d'ora in poi abbiamo un dialogo maggiore con la loro dirigenza locale e riescano ad evitare scelte distruttive per tutta la coalizione".

"Loro sono voluti andare da soli per misurarsi e contarsi. Questa conta è andata male e ha dimostrato, ancora una volta, che quando si guida una coalizione bisogna essere responsabili, perché altrimenti - ha concluso l'europarlamentare - si mandano al macero tanti anni insieme di buongoverno e si fa vincere il Pd".