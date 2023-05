Chi si somiglia si piglia, spettacolo solidale "a quattro zampe" al Teatro Era

Orgogliosi di essere primi classificati al Bando di Energie Sociali dei comuni di Peccioli e Lajatico per questo nuovo anno, l'associazione Amici degli Animali a quattro zampe inizia il suo nuovo ambizioso progetto. Grazie al lavoro svolto fino ad oggi, si sono attivati nuovi contatti, con la possibilità di andare ad operare su aree ancora inesplorate. Infatti l'attività assistita con l'ausilio degli animali avrà come soggetti ragazzi autistici (associazione Tarta Blu), una bambina diabetica (coinvolgimento di Aicad) e gli ospiti di una comunità terapeutica per la tossicodipendenza (comunità il Doccio di Ghizzano). Nuovi partner e nuove collaborazioni, in grado di creare sinergie virtuose sul territorio, per manifestazioni di interesse pubblico, volte alla sensibilizzazione del lavoro svolto dai cani di utilità sociale, grazie all'aiuto di Noipervoi e della Filarmonica di Peccioli.

In questi primi mesi, 3 ragazzi con diagnosi di autismo proveranno insieme agli operatori bipedi e quadrupedi a superare la paura nei confronti dei cani, attraverso incontri singoli e di gruppo. Grazie alla condivisione fatta con i genitori e i professionisti, abbiamo le informazioni utili per poter intervenire e cercare di essere di aiuto in questa situazione di disagio.

L'attività verrà svolta il mercoledì e il venerdì presso il Parco Canile La Valle Incantata di Lajatico, grazie al sostegno di tutto il gruppo di lavoro.

Un sentito riconoscimento alla dottoressa Rossella Prosperi, donna lungimirante e motore di tutte le idee, per essere arrivati oggi fino a qui. E non ci fermeremo. Molte iniziative in programma, eventi di beneficenza, giornate formative, momenti di festa e condivisione. Seguiteci nelle nostre pagine social, con la speranza di vedervi numerosi ai prossimi incontri.

Primo appuntamento venerdì 19 maggio alle ore 21 al Teatro Era di Pontedera per la seconda edizione di "Chi si somiglia si piglia", spettacolo raccolta fondi a favore dell'Associazione Amici Animali a 4 zampe - ONLUS. L'incasso della serata contribuirà alla donazione di un cane allerta diabete ad una bambina diabetica. Venite con i vostri amici e familiari...ci divertiremo!

Fonte: Associazione Amici degli Animali a quattro zampe