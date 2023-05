Cinghiali vicino all'ospedale Torregalli, Fedagripesca: "Vera emergenza, agire subito"

“Ora i cinghiali che arrivano addirittura vicino agli ospedali. L'ultimo avvistamento a Torregalli fa capire che la situazione è tutto meno che sotto controllo: oltretutto l'animale è stato visto ovviamente nervoso per la situazione, essendo fuori dal suo habitat naturale. Siamo molto preoccupati”.

A dirlo è il vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana Ritano Baragli.



“Questa è una vera e propria emergenza, da parte di Governo e Regione Toscana vedo passi avanti anche dal punto di vista della consapevolezza della situazione – ha aggiunto -. Però bisogna agire subito con un piano concreto perché i cinghiali ormai sono ovunque: nelle strade abitate, vicino alle scuole, ora pure vicino agli ospedali. Caricano perché sono animali pericolosi se stanno fuori dal proprio habitat: il cambiamento climatico sta portando questi problemi, non possiamo girarci dall’altra parte”.



“Oltretutto è da sottolineare che se i cinghiali si spingono verso la città è perché nel loro ambiente ci sono i predatori naturali, ovvero i lupi – conclude Baragli -. I cinghiali vengono dunque verso la città per la ricerca di cibo ma soprattutto perché spinti dai lupi”.