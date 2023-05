Contributi per la pandemia, a San Miniato bando per associazioni ed enti pubblici

Pubblicato il bando a sostegno delle realtà associative e degli enti di diritto pubblico che hanno avuto perdite economiche dovute a pandemia e rincari energetici. "Si tratta di contributi straordinari per un importo complessivo di 250mila euro, soldi che, ci auguriamo, possano dare respiro alle realtà impegnate nel sociale che stanno avendo molte difficoltà - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Il requisito principale è quello di avere la sede legale sul nostro territorio, di esercitare nell'ambito socio-assistenziale e di tutela della salute". Il bando è ripartito fra 200mila euro di risorse destinate agli enti di diritto pubblico e 50mila euro alle associazioni e realtà del terzo settore, e prevede anche il rimborso relativo all'innalzamento di spese extra per la gestione, dovute al periodo del Covid, costi che dovranno essere riscontrabili e documentati. Sarà possibile presentare la domanda fino al 27 maggio.

"Queste risorse provengono dall'avanzo di bilancio e vengono così reinvestite in un settore che maggiormente ha sofferto l'emergenza pandemica e l'incremento dei costi dell'energia - spiega ancora il sindaco -. Realtà come quella degli enti attivi nella tutela degli anziani e delle associazioni operanti in campo socio-sanitario devono essere sostenute concretamente per poter portare avanti le loro azioni e i progetti che sono fondamentali per la comunità".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa