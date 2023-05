"Da soli, in rete o in squadra?", a San Miniato l'incontro del Rotary rivolto ai giovani

L’incontro, patrocinato dal Rotary Club, distretto 2071, si terrà a San Miniato nell’accogliente Sala Torello Pierazzi di Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, sabato 20 maggio dalle 9,30 alle 12,30.

Organizzato dalla Commissione Distrettuale Nuove Generazioni (presidente Michele Altini, RC San Miniato), si pone l’obiettivo di accendere un faro sulle criticità delle relazioni in ambito aziendale e professionale, in un contesto ridisegnato dai recenti sconvolgimenti di portata epocale.

A introdurre la riflessione saranno le narrazioni degli invitati al dibattito, che offriranno la loro esperienza come spunto per gli interventi del pubblico. La scelta dei relatori, coordinati da Filippo Dani (presidente commissione Rotaract, RC San Miniato), è caduta su espressioni eccellenti di ambiti professionali distanti fra loro, con lo scopo di proporre il palcoscenico multidisciplinare ideale per un confronto di ampio respiro.

Interverranno:

Massimiliano Alvini allenatore di calcio serie A nazionale.

Claudio De Felice chirurgo neonatale e ricercatore presso il Policlinico di Siena, luminare nello studio della Sindrome di Rett;

Filippo Giannetti Professore Associato di Telecomunicazioni presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa;

Michela Trentin mental coach, fondatrice di MTC Consulting. L’organizzazione auspica una nutrita partecipazione di giovani, ai quali i contenuti sono espressamente rivolti. L’ingresso è libero.

