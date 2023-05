Divulgazione scientifica in 3 minuti: al via la selezione FameLab Pisa 2023

Si svolgeranno venerdì 19 maggio le pre-selezioni e le selezioni di FameLab Pisa edizione 2023. Diciassette giovani ricercatori e ricercatrici parteciperanno a una delle iniziative internazionali di divulgazione scientifica più popolari: dovranno esporre un argomento di ricerca in 3 minuti in maniera chiara e coinvolgente. Le pre-selezioni si terranno la mattina a partire dalle ore 9.30 presso la Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore, dopo i saluti del Direttore Luigi Ambrosio: i primi classificati di questa fase saranno ammessi nel pomeriggio dello stesso giorno alla selezione presso l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), che ospita l’interferometro Virgo, a Cascina, dove saranno accolti dal direttore di EGO, Massimo Carpinelli.

A sfidarsi a colpi di divulgazione saranno giovani ricercatrici e ricercatori sotto i 35 anni che studiano o lavorano nel mondo della ricerca scientifica, medica, ingegneristica o umanistica. A valutare le loro performance sarà una giuria composta da esperti nei settori scientifici e nel campo della comunicazione, capitanata da Barbara Bernardini, comunicatrice scientifica che ha collaborato, fra le altre cose, con il programma televisivo Superquark. Nel pomeriggio questa giuria verrà affiancata da una giuria popolare composta da studenti di scuole superiori di varie città toscane, sia in presenza che collegati da remoto.

L’iniziativa pisana è organizzata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dalla Scuola Normale Superiore, dalla Scuola Superiore Sant'Anna, dall’Università di Pisa, dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La competizione internazionale, nata nel 2005 nel Regno Unito, ha coinvolto oltre 30 differenti paesi e si svolge dal 2012 anche in Italia con il coordinamento di Psiquadro in partnership con Cheltenham Festivals, ideatore del formato.

Il contest pisano selezionerà due candidati che competeranno con gli altri vincitori e vincitrici nelle altre 11 selezioni locali che si svolgeranno in varie città di tutta Italia nella selezione nazionale a Perugia il 30 settembre 2023 in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. Prima di approdare alla finale nazionale, come premio, i due finalisti di ogni selezione locale parteciperanno alla Masterclass di FameLab Italia, un workshop di formazione in comunicazione della scienza e public speaking a Perugia dal 9 all’11 giugno e vedrà la partecipazione di Wendy Sadler di Science Made Simple. Il vincitore di FameLab Italia 2023 avrà accesso alla finalissima del concorso FameLab International che si svolgerà online il 24 novembre 2023.

L’evento FameLab Pisa si svolgerà in presenza, ma sarà possibile collegarsi alla diretta streaming, la mattina sul canale youtube della Scuola Normale e a partire dalle ore 15.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO).

I 17 candidati a partecipare alla giornata del 19 maggio sono tutti giovani attivi nei più disparati ambiti e desiderosi di mettersi alla prova nella capacità di trasmettere la passione che li anima per il proprio argomento di ricerca: Lucrezia Lorenzon, Scuola Sant’Anna (Soft Robotics for Medical Applications); Claudio Iacono, IMT - Scuola alti studi di Lucca (Neuroscienze); Erica De Vita, Scuola Superiore Sant'Anna (Organizzazione dei servizi sanitari); Lorenzo De Biase, Agenzia ENEA (Matematica/Informatica); Enrico Donato, Sant’Anna (BioRobotics); Barbara Garaventa, INFN di Genova (Onde Gravitazionali); Licia Pugliese, Scuola Normale (Nanoscienze); Paolo Girotti, INFN di Pisa (Fisica sperimentale delle alte energie); Simona Basso, Università di Siena (Biotecnologie Mediche); Selene Vatteroni, Scuola Superiore Meridionale di Napoli (Scienze umanistiche); Biagio Todaro, Scuola Normale Superiore (Chimica applicata alla medicina); Nico Kleijne, Scuola Normale (Fisica); Livia Pappalettere, Scuola Sant’Anna (Biotecnologie Agrarie); Niccolò Viale, Scuola Sant’Anna (Management and Innovation); Gianluca Manduca, Scuola Sant’Anna (Robotica bioispirata); Leonardo Arrighetti, IPCF-CNR (Chimica dei materiali); Leonardo Massantini, Università di Pisa (Filosofia della mente).

Per saperne di più:

https://famelab-italy.it/edizione-2023/

https://www.facebook.com/events/756258762432432

Fonte: Ufficio stampa