Dopo 4 anni torna il Palio dei Rioni a Capraia

Torna dopo uno stop di 4 anni il “Palio dei Rioni di Capraia Fiorentina” che vede sfidarsi i 4 Rioni Casenuove -rosso, Castello- blu, Centro- verde e Mazzantini -giallo, che si affronteranno in una serie di discipline sportive e non, per aggiudicarsi l’ambito “Cencio”.



Vincitore dell’ultima edizione il Rione Mazzantini, campione nel 2019, ultimo anno in cui si è disputato il Palio perché quello andato in scena l’anno scorso è stato dedicato ai bambini.



Il Comitato organizzatore, coadiuvato dalla Proloco, si riunisce ormai da mesi per organizzare al meglio le gare e gli eventi, che si alterneranno dal 18 al 27 maggio, e a Capraia Fiorentina è tutto pronto: da finestre e balconi sventolano le colorate bandiere dei Rioni.



Il via domani giovedì 18 maggio con i tornei di calcetto ragazzi e adulti che proseguiranno per tutta la prossima settimana; nel fine settimana si svolgerà il “Palio dei bambini”, un torneo riservato ad atleti over 35, la corsa podistica ed il tiro alla fune. Da lunedì 22 maggio inizierà il torneo di pallavolo femminile, mentre il torneo di briscola si disputerà nei giorni del 23 e 25 maggio.



Un ricco calendario di eventi collaterali è stato inoltre organizzato in piazza Madre Teresa di Calcutta: oltre al tradizionale mercato in programma domenica 21 dalle 8 alle 20, venerdì 19 spettacolo “Asia Drag Queen Show” e nelle serate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21, nella vicina piazza Guido Rossa, si svolgerà uno street food con la gradita presenza de “La Sagra del Carciofo empolese” che in questa tre giorni sarà a Capraia Fiorentina.



Il gran finale è in programma sabato 27 con la cena in piazza Madre Teresa di Calcutta durante la quale si svolgeranno le premiazioni e sarà assegnato il “Cencio”, disegnato e donato alla comunità dall’artista Lorella Consorti, al Rione vincitore.



Il Comitato organizzatore si augura di replicare l’affluenza del 2019, sia in termini di pubblico che per la serata conclusiva e l’Amministrazione comunale ringrazia tutti i partecipanti alle competizioni, circa 100 persone per Rione, il lavoro instancabile dei volontari che collaborano insieme al Comitato organizzatore, la ProLoco che ha in carico l’organizzazione, il Comitato Capraia in Festa, il Gruppo culturale Fornace Pasquinucci, l’Associazione Santa Grania, la Misericordia di Montelupo Fiorentino sezione Capraia Fiorentina, la Vab sezione Limite sull’Arno, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Montespertoli, l’Atletica Capraia e Limite e i numerosi sponsor che sostengono l’iniziativa in un grande gioco di squadra.



Il “Palio dei Rioni di Capraia Fiorentina” è patrocinato dal Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa