Elezioni, Baroncini (Lega Toscana): "Partito in crescita, dove uniti si vince"

"I risultati del primo turno di queste elezioni amministrative in Toscana sono positivi per la Lega che si dimostra un partito in crescita sia grazie all'ottimo lavoro al governo del Paese che al buon esempio dei nostri amministratori comunali. Proprio dai territori arriva la riprova del netto miglioramento: nei comuni sotto i 15mila abitanti la Lega governava in quattro comuni su 15 e adesso governa in sette".

Così il commissario regionale della Lega Toscana Luca Baroncini.

"Dei sei comuni sopra i 15mila abitanti al voto abbiamo raggiunto il ballottaggio in quattro: Pietrasanta, Pisa, Massa e Siena, a dispetto della sinistra che ambiva a un effetto Schlein. Effetto che possiamo dire esserci stato anche in Toscana ma nel senso che ha spinto la gente a votare per noi. In tutti e quattro i casi andiamo infatti al ballottaggio come primi".

"Peccato per Pisa dove non vinciamo al primo turno per pochi voti, ma dove certamente meritiamo una riconferma. I risultati delle liste Lega a Massa e Pisa sono rispettivamente il terzo e il quarto più alti in Italia tra i comuni capoluogo. Il dato politico è che dove, non per volontà nostra, il centrodestra non è andato unito - come a Massa e Pietrasanta - i candidati appoggiati dalla Lega vanno al ballottaggio, ma soprattutto i numeri ci dicono che se fossimo stati uniti avremmo vinto al primo turno a Massa e Pietrasanta e saremmo andati al ballottaggio come primi anche a Campi Bisenzio".

"Credo che questo sia un segnale estremamente importante per il futuro: l’elettorato non premia spaccature interne al centrodestra e laddove siamo uniti si vince. I rapporti con gli alleati sono ottimi sia a livello nazionale che regionale e le spaccature, che non sono venute dalla Lega, ma legate a dinamiche personali e locali che in futuro i livelli regionali e nazionali non dovranno più consentire".

"Dopo la soddisfazione dei risultati di questo primo turno siamo già al lavoro per vincere i ballottaggi. Il popolo di centrodestra sa chi sono i sindaci che li rappresentano. Dobbiamo essere capillari nel riportarli a votare per non consegnare due città così ben amministrate a una sinistra che pensa solo ad armocromie, migranti e cibo sintetico, anziché al destino delle nostre comunità".