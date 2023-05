Farmaci a domicilio, nuovo servizio dalla farmacia di San Pierino

Una farmacia sempre più vicina alle esigenze dei cittadini. Dal mese di maggio la farmacia comunale di Fucecchio, con sede a San Pierino, offre un nuovo servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio sul territorio comunale. Per attivare il servizio e prenotare il prodotto che interessa, è sufficiente inviare un sms al numero 347 1735274. Gli operatori prendono in carico la richiesta e provvedono a consegnare il farmaco direttamente al domicilio comunicato dal cittadino.

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile rivolgersi direttamente alla farmacia in via Sanminiatese 8/A, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13, oppure telefonare al numero 0571 261373 o scrivere all'indirizzo mail farmacia@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa