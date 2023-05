Furti con la tecnica dell'abbraccio, arrestata donna dopo 4 colpi da 100mila euro

Una 28enne è stata arrestata dai carabinieri di Ardenza (Livorno), perché ritenuta responsabile di 3 furti con la tecnica dell'abbraccio e una rapina commessi nel 2022 in altre province.

Tutto è partito dal controllo di un'auto di grossa cilindrata che si appostava vicino a varie attività commerciali, tra cui una gioielleria. I carabinieri hanno tentato di fermare per un controllo ma approfittando del traffico chi era a bordo ha tentato la fuga. I due sono stati però bloccati, un 33enne e una 28enne residenti nel Nord Italia.

Su di loro gravavano numerosi precedenti, la donna doveva finire in carcere perché ritenuta l’autrice di 3 furti e una rapina per impossessarsi di 4 orologi, di cui 3 Rolex, per un valore complessivo di oltre 100.000 euro ai danni di altrettanti anziani. Si tratterebbe degli odiosi furti compiuti con la tecnica dell’abbraccio. Si pensa che il girovagare dei due fosse finalizzato al compimento di altri colpi.

La donna è finita nel carcere di Pisa.