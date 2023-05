In/Canti e Banchi torna con tutta la sua magia a Castelfiorentino

Illusionismo, ma non solo. Appuntamento con In/Canti e Banchi, il festival italiano della Magia open air, in programma a Castelfiorentino (Firenze) dal 26 al 28 maggio. La manifestazione, che propone spettacoli teatrali, band itineranti, cibo di strada, appuntamenti con l’arte, è stata presentata in conferenza stampa questa mattina al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso.

A portare i saluti del Consiglio regionale, del presidente Antonio Mazzeo e dell’Ufficio di presidenza è stato il segretario questore Francesco Gazzetti. “Una bellissima manifestazione, che offre una grande varietà di proposte – ha detto Gazzetti – e che è l’esempio di cosa significhi fare comunità. Tanto più in questo momento, in cui usciamo da un momento difficile ed è particolarmente viva la voglia di stare insieme”.

Enrico Sostegni, consigliere regionale di riferimento del territorio, ha ricordato che In/Canti e Banchi è una manifestazione storica che “nel tempo ha saputo crescere e cambiare”. “Castelfiorentino – ha proseguito – in questi giorni è magica ed è un’ottima occasione per visitarla, assieme a tutta la Valdelsa. La cittadina in questi anni si è trasformata grazie ai numerosi interventi di riqualificazione e alle moltissime iniziative culturali”.

Il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni ha sottolineato che “giunto alla 32esima edizione, il festival ha saputo rinnovare il proprio format, cogliendo la sfida non facile di puntare sulla magia all’aperto, e offrendo quest’anno un palinsesto con performance straordinarie”. Oltre agli spettacoli, ha ricordato Claudia Centi, vicesindaca con delega a cultura ed eventi, la manifestazione è dedicata al mercato. “Non è stato facile trovare mercati all’altezza, adatti per questo tipo di eventi – ha detto -. Stavolta siamo riusciti a garantire la presenza di vari tipi di ‘banchi’: il cibo da strada, il mercato vintage, quello organizzato da Confesercenti”.

La parola è poi passata agli organizzatori: Alberto Masoni di Terzostudio, Davide e Vittoria Dall’Osso di atelier Dall’Osso, Emanuele Mazzoni di Food festival, Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa, Augusta Elena Giglioli del Teatro Castello, che hanno illustrato le tante iniziative in programma.

È infatti fittissimo il cartellone delle iniziative, con circa dieci spettacoli al giorno, tutti gratuiti. Il 27 e il 28 maggio è in programma il “mercato d’Incanti” per le vie della città. Domenica 28ci sarà l’iniziativa “Corti_circuito”, mini maratona teatrale a cura di “Teatro Castello”: sei compagnie selezionate metteranno in scena il proprio corto teatrale ripetutamente in diverse location nel centro storico di Castelfiorentino, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30. Il 25, 26, 27 e 28 maggio è previsto il Food festival con cibo da strada. E, ancora, show musicali, performance fotografiche, animazione itinerante, fuoco e teatro di figura, danza e giochi per tutti. Tanti i nomi prestigiosi dell’illusionismo, a partire da Bustric e Tino Fimiani.

Negli stessi giorni Castelfiorentino ospita la mostra diffusa “Community” di Davide dall’Osso, inaugurata il 13 maggio scorso e che resterà fruibile fino a gennaio. Si tratta di ottanta opere sparse in vari punti del paese, realizzate con materiale di scarto, prevalentemente policarbonato.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa