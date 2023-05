Insulti alla capotreno perché senza biglietto, arriva la polfer a Empoli

Insulti ai danni della capotreno alle 7 di questa mattina sul treno Firenze-Siena. Alla stazione di Rifredi, riferisce un passeggero, due passeggeri avrebbero insultato la capotreno alla richiesta di mostrare il biglietto. Non ci sono state molestie ma per favorire l'intervento della polizia ferroviaria il treno è rimasto fermo poco più di un quarto d'ora alla stazione di Empoli. La polfer ha provveduto a far scendere i passeggeri intemperanti. "Ci deve essere una vigilanza che interviene immediatamente senza fermare il treno - commenta il passeggero che ci ha riportato l'episodio- vista la crescente intensità di questi episodi sui treni del mattino".