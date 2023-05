La mamma gli nega 10 euro, lui la aggredisce: arrestato a Firenze

Un ventenne è stato arrestato dalla polizia e trasferito in carcere, la scorsa notte dopo la mezzanotte, per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre cinquantenne. Il motivo è la richiesta di denaro continua che si susseguiva da tempo, forse acuita da una dipendenza di alcol e droghe. La famiglia, di origine straniera, vive nella periferia di Firenze e nell'ultimo anno la donna è stata minacciata e picchiata dal figlio. Al rifiuto di consegnare 10 euro, il figlio l'ha aggredita danneggiando la porta della camera dove la cinquantenne si era chiusa a chiave. Poi è scappata da casa e ha dato l'allarme.