'L'aperitivo con l'esperto' al Meyer Health Campus

Il Meyer Center for Health and Happiness lancia L’aperitivo con l’esperto, un primo ciclo di incontri rivolto ai genitori con i professionisti dell’Ospedale pediatrico Meyer. Si tratta di momenti di informazione e sensibilizzazione nei quali i professionisti ospedalieri affronteranno vari temi rilevanti per i genitori inerenti alla crescita dei loro figli, specifici per le diverse età che presentano infatti proprie peculiarità e difficoltà per il ruolo genitoriale.

Gli incontri vogliono essere però anche un’occasione di socializzazione e permetteranno ai genitori di passare un momento piacevole negli spazi accoglienti del Meyer Health Campus nel tardo pomeriggio (dalle ore 18 alle 20), continuando a discutere dei temi affrontati dagli esperti direttamente con loro e con gli altri genitori godendosi insieme un aperitivo “sano”, grazie al sostegno della Fondazione Meyer.

“Il ruolo dei genitori è decisivo per la costruzione del potenziale di salute e felicità dei propri figli, ma spesso non se ne è sufficientemente consapevoli, o comunque sono molti i dubbi, le incertezze e le preoccupazioni che assillano i genitori a riguardo. – spiega Manila Bonciani, responsabile del Meyer Center for Health and Happiness - Il confronto con esperti e con altri genitori può rappresentare un’opportunità importante di scambio per trovare alcune risposte agli interrogativi che sorgono, per mettere anche in discussione false convinzioni e condividere nuovi saperi, riflessioni stimolanti ed esperienze che possono aprire prospettive inattese e rafforzare le proprie competenze genitoriali”.

Si comincia il 31 maggio con un incontro per i genitori dei bambini della prima infanzia dal titolo “Dal latte materno alla scoperta degli alimenti: come il cibo si fa relazione” a cura di Rosanna Martin, psicologa e psicoterapeuta, del servizio di psicologia ospedaliera e Laura Chiesi, dietista, del servizio di dietetica professionale. Le due professioniste, che seguono insieme un percorso nell’Ospedale pediatrico Meyer per i disturbi alimentari nell'infanzia 0-3 anni, forniranno spunti di riflessione per i genitori dalla promozione dell'allattamento, alle modalità di svezzamento, alle difficoltà che si hanno in entrambi queste fasi, a quanto attraverso l'alimentazione si costruiscano le relazioni tra genitori e figli, alle problematiche che ci sono già in questa fascia di età in riferimento all'alimentazione.

Il 7 giugno l’appuntamento sarà pensato per i genitori dei bambini della seconda infanzia e della scuola primaria. A parlare del “Ruolo dei genitori tra gioco e regole: sostenere i bambini nella crescita” saranno Sandra Trapani, pediatra, della Pediatria medica e Manuela Trinci, psicoterapeuta infantile, della Direzione scientifica della Ludobiblio. Le due esperte approfondiranno quale sia il ruolo dei genitori nell'orientare i propri figli nella costruzione della propria personalità, dando spazio al gioco come strumento educativo che permette ai bambini di imparare a conoscere se stessi e il mondo circostante, attraverso l’espressione delle proprie emozioni e il confronto con gli altri, ma allo stesso tempo fornendo loro le regole e dicendo i "no" che aiutano i bambini stessi a crescere.

Infine il 14 giugno un evento per i genitori dei ragazzi pre-adolescenti e adolescenti dal titolo “Fulmini di disagio e lampi di benessere: attraversare l'adolescenza senza esserne travolti”. A guidare i genitori Elisabetta Innocenti, neuropsichiatra infantile, del reparto di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e Monica Biblioteca, educatrice, del reparto di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Le due specialiste aiuteranno a capire quali sono gli aspetti salienti della pre-adolescenza e dell'adolescenza che spesso mettono in crisi i genitori e rispetto ai quali non sanno come comportarsi, aiutando a riflettere anche su quali espressioni di disagio si possono osservare in questa fase della vita, su come si possa promuovere il benessere dei ragazzi e quindi su cosa possono fare i genitori in tal senso.

Gli incontri sono ad accesso gratuito, ma è necessario iscriversi a questo link per esigenze organizzative: Form d’iscrizione: https://survey.meyer.it/index.php/619482?newtest=Y&lang=it

