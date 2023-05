Letture per bambini a Vinci, secondo appuntamento con la scrittrice Tamara Morelli

Nuova tappa per "Racconti per crescere forti!", una serie di letture e attività dedicate ai bambini dai 4 agli 8 anni per far conoscere ai più piccoli il mondo della lettura attraverso giochi e racconti. Il 23 maggio alle 17 il Comune Vinci organizza alla Biblioteca dei Ragazzi di Sovigliana la presentazione del libro di Tamara Morelli "Prunalba e il mistero del castello dorato". Fino alle 18.30 la Biblioteca proporrà racconti e giochi di fantasia dedicati ai più piccoli e, insieme alla scrittrice, i bambini entreranno nel mondo delle fiabe dove vincono i buoni, si pronunciano rime e ritornelli, si fanno magie e tutto svanisce.

"Attraverso la lettura i bambini hanno la possibilità di conoscere nuovi mondi e nuove storie - dice Sara Iallorenzi, vicesindaca e assessora alla cultura -. Il Comune di Vinci promuove lo sviluppo della cultura fin dall’età dell’infanzia come strumento per educare i bambini alla fantasia".

L’evento è organizzato in collaborazione con PromoCultura. La prenotazione è consigliata. Per ulteriori info: bdr@comune.vinci.it

Fonte: Comune di Vinci