Lupi U15 eliminati dal Ravenna ai gironi per i Nazionali

E’ terminata nel girone di qualificazione l’avventura della Under 15 maschile dei Lupi S. Croce ai campionati nazionali di categoria, in corso di svolgimento a Prato. I ragazzi di coach Genovesi hanno vinto le prime due gare del raggruppamento D, contro Sudtirol Bolzano e Volley Olimpia Aosta, per poi cedere nell’incontro di questa mattina, domenica 17 maggio, contro Robur Costa Ravenna. I romagnoli, chiudendo il girone a punteggio pieno, hanno conquistato la qualificazione tra le prime 16 squadre nazionali, assieme a Desio Volley Brianza, Volley Team S. Donà, Diavoli Rosa Brugherio, le altre tre formazioni che sono riuscite a qualificarsi dai gironi A, B e C. Lupi S. Croce, con due vittorie su tre gare, e 6 punti conquistati, tornano a casa, con un po’ di rammarico per una partita che forse avrebbe potuto essere interpretata meglio, ma anche orgogliosi di quanto fatto non solo in questa due giorni pratese, ma nell’intera stagione.

La classifica:

D: Robur Costa Ravenna 9 pt, Lupi S. Croce 6 pt, Sport Team Sudtirol Bolzano 3 pt, Volley Olimpia Aosta 0 pt.

Le gare dei Lupi S. Croce:

Lupi S. Croce-Sport Team Sudtirol Bolzano 3-0 (25-23, 25-16, 25-8)

Volley Olimpia Aosta-Lupi S. Croce 0-3 (12-25, 16-25, 21-25)

Lupi S. Croce-Robur Costa Ravenna 0-3 (20-25, 13-25, 21-25)

Tutte gare si sono svolte alla palestra Gramsci-Keynes, via di Reggiana 108, Prato

Questi i Lupi: Giovanni Barghini, Lorenzo Bontà, Damiano Calloni, Geraldo Cani, Cristian Carbone, Edoardo Ciardi, Tommaso Mandorlini, Luca Meucci, Kevin Nuredini, Daniele Rossi, Duccio Scatragli, Thomas Sergianni, Samuele Stefanelli.

Allenatori: Giulia Genovesi, Michele Bulleri

Dirigenti, Patrizia Perelli, Davide Bontà.