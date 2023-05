La Madonna di Montenero nell'arte degli infioratori di Fucecchio

Lunedì 15 maggio, per il terzo anno consecutivo, il gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio è stato protagonista delle celebrazioni per la festa della Madonna di Montenero (evento patrocinato dalla Regione), patrona della Toscana, realizzando un quadro di infiorata sul sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie a Montenero. Una giornata intensa per gli infioratori fucecchiesi che, partiti alle 5 del mattino, hanno lavorato ininterrottamente fino alle 11 quando si è svolta la messa solenne alla presenza del vescovo di Livorno Simone Giusti, del presidente della Regione Eugenio Giani, del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e di una settantina di rappresentanti dei comuni toscani, oltre al Rotary Club toscano che ha finanziato i lavori di ripristino delle campane del santuario.

Intanto il lavoro del gruppo infioratori prosegue in vista dell'infiorata del Corpus Domini, in programma domenica 11 giugno, che come da tradizione vedrà le vie del centro di Fucecchio ricoperte da splendidi tappeti floreali. La Pro Loco ricorda che chiunque volesse dare un aiuto per la preparazione dell'infiorata può contattare il numero 0571 242717 per ricevere tutte le informazioni utili.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa