Maltempo nell'Alto Mugello, avviata la valutazione per lo stato di emergenza

Frana a Marradi

Il maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuto in Toscana, si è concentrato soprattutto nelle zone dell'Alto Mugello al confine con l'Emilia Romagna, per le quali è stata prorogata fino a domani l'allerta meteo di codice arancione e giallo. Una scolaresca di Firenze, che si trovava in gita a Palazzuolo sul Senio, è stata tratta in salvo. Qui la situazione a Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, dove le scuole sono state chiuse anche per la giornata di domani. Tra i comuni interessati dal maltempo, Palazzuolo è al momento raggiungibile solo dai mezzi di soccorso. Nel pomeriggio è stata ripristinata la circolazione ferroviaria sulla linea Faentina, tra Borgo San Lorenzo e Marradi.

Giani: "Avviata istruttoria per valutare lo stato di emergenza"

"Data la situazione di dissesto idrogeologico nella zona dell’Alto Mugello, e più precisamente nei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, causata dalle piogge di ieri e di oggi, ho dato mandato agli uffici di procedere con un’istruttoria per valutare la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza regionale". A dirlo è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dopo le abbondanti precipitazioni di queste ultime ore, che aggiunge: "Ad ora, visti i fatti e dopo essermi confrontato con amministratori e cittadini, sono propenso a dichiarare lo stato di emergenza. Attendo i riscontri delle valutazioni tecniche".

Tenuto conto che l’evento è ancora in corso, e che nelle prossime ore potrebbero crearsi ulteriori movimenti franosi, è plausibile che il quadro completo delle criticità non possa che essere acquisito prima delle prossime 48 ore.

Sopralluogo del sindaco Nardella in Alto Mugello

Il sindaco di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella visiterà giovedì mattina 18 maggio le località dell'Alto Mugello che sono state investire dal maltempo, con l'ausilio dei tecnici della Metrocittà. Gli operatori della Protezione civile e della Viabilità della Città Metropolitana sono in azione da quando è scattata l'emergenza.

"Abbiamo fatto una prima ricognizione delle frane in Mugello che interessano la la viabilità di competenza della città metropolitana - spiega Nardella - Al momento si tratta di 10 frane tra piccole e grandi, che interessano varie strade provinciali e una regionale, la 302".

Gli uffici tecnici della Metrocittà sono sul posto e stanno rendendo percorribili, dove possibile, le strade colpite. Quantificati i danni, si stabiliranno e stgli interventi da effettuare in somma urgenza. "Seguiamo con la massima attenzione e impegno la situazione e ringrazio i nostri operatori", conclude Nardella.

I commenti

Stella (FI): "Regione Toscana conceda subito stato di calamità naturale a Comuni Alto Mugello"

"La Regione Toscana conceda immediatamente lo stato di calamità naturale ai Comuni dell'Alto Mugello colpiti dall'ondata di maltempo che si è abbattuta in particolare nei territori di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi". È quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "Frane, smottamenti, strade interrotte e frazioni isolate, per un totale di circa 500 persone, questa è la situazione venutasi a creare in Alto Mugello per il maltempo - sottolinea Stella -. Ringraziamo gli operatori della Protezione civile e della Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, il Gruppo Operativo Speciale dei vigili del fuoco dei comandi di Firenze e Prato e tutti i volontari che stanno operando sul posto, per mettere in salvo le persone in difficoltà e per cercare di ripristinare i collegamenti, purtroppo le conseguenze per la viabilità sono pesanti e diverse frane non appaiono ripristinabili nell'immediato. Adesso la priorità è mettere in sicurezza le popolazioni delle zone più colpite, e contestualmente riconoscere lo stato di calamità, stanziando fondi per ricostruire le zone colpite".

Bussolin e Cappelletti (Lega): "Sarà necessario tavolo di confronto per ripristinare le strade"

"La situazione venutasi a creare nelle zone di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, a causa delle numerosi e abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni, crea enorme preoccupazione innanzitutto per le numerose persone rimaste isolate, difficilmente raggiungibili e anche per chi, in queste ore, vede in corso di valutazione l’evacuazione dalle proprie abitazioni, ed a loro, innanzitutto, va tutta la nostra solidarietà". Così Federico Bussolin, Segretario Provinciale e Capogruppo della Lega a Firenze e Cecilia Cappelletti, Consigliere della Lega in Città Metropolitana.

"Disagi e danneggiamenti che coinvolgono la Città Metropolitana, che si aggiungono alle drammatiche notizie dell’Emilia-Romagna. Ci auguriamo che gli Enti preposti intervengano, così come stanno già facendo anche con l’aiuto della Protezione Civile, con risorse e mezzi affinché nessuna famiglia e nessun territorio dell’Alto Mugello rimanga da solo in questa tremenda difficoltà. Sarà necessario, poi, aprire un tavolo di confronto per ripristinare il più velocemente possibile le strade, provinciali e non, completamente devastate da frane e cadute di alberi. Confidiamo anche nell’intervento urgente del Governo - concludono Bussolin e Cappelletti - che segue con attenzione ciò che sta accadendo nelle regioni più colpite dal maltempo".

FdI: "Fondamentale mettere in sicurezza i territori contro rischi idrogeologici"

"Il maltempo che sta duramente colpendo l’Alto Mugello, con decine di persone isolate ed un’allerta che resta alta anche per le prossime ore, riporta in primo piano quanto sia fondamentale che i nostri territori siano messi in sicurezza contro rischi idrogeologici che non rappresentano più un’emergenza ma, purtroppo, che corriamo con regolarità. I fondi del Pnrr sono utilizzabili da subito per opere idrauliche e infrastrutture fondamentali per i territori. Al riguardo, il sostegno deve essere garantito attraverso il coordinamento fra governo, regioni e consorzi di bonifica. Ricordiamo, nella nostra regione, alluvioni e frane che, purtroppo, si portarono via molte, troppe vite, come avvenne ad Albinia, nel comune di Orbetello e, più recentemente, a Livorno, solo per citare due terribili eventi, ai quali stiamo assistendo, in queste ore, in Emilia Romagna. Esprimiamo tutta la nostra gratitudine al personale dei Vigili del Fuoco, ai volontari e a tutti coloro che, in queste ore, sono impegnati per contenere il dramma che tanti nostri concittadini sono costretti ad affrontare". Lo affermano, in una nota, il senatore Simona Petrucci e deputato Fabrizio Rossi di Fratelli d’Italia, membri, rispettivamente, delle commissioni Ambiente di Senato e Camera dei Deputati, ed il senatore fiorentino Paolo Marcheschi.