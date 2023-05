Mezzo secolo d'arte per Gabriele Vicini, Carmignano lo celebra

Da sabato 20 maggio 2023, lo Spazio d’arte Alberto Moretti di via Borgo 4 a Carmignano (nei pressi Chiesa di Carmignano), ospiterà l’inaugurazione della mostra personale di Gabriele Vicini, ‘Cinquant’anni’ – Mostra antologica.

L’esposizione celebra 50 anni di attività dell'artista carmignanese – di Seano - con opere che raccontano una vita puntualizzata da stagioni artistiche vissute intensamente, in cui la passione si trasforma in voglia di fare e disfare all’inseguimento di una irraggiungibile perfezione che in realtà è sempre stata raggiunta. Lo si vede nelle poetiche nature morte. Nella serie di vecchi muri e porte di legno rattoppate dove si legge l'urgente necessità di rifugiarsi nell’intimità dell’essenziale. Nelle librerie ricolme e colorate dove il ricordo, l’affetto familiare, la giustizia e la simbologia sono fonte d’ispirazione. Nelle apparentemente sconclusionate opere astratte dove evoluzioni di geometrie e colori sono studiati “ad arte”.

La mostra, promossa dalla Fondazione Alberto Moretti Galleria Schema, verrà aperta dal Sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e dall’Assessora alla Cultura M. Cristina Monni.

Orario di apertura

Dal 20 maggio all’11 giugno

Sabato e Domenica ore 10-12 / 15-18

Dal lunedì al venerdì su appuntamento (cell. 329 1645988)