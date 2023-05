Occupa abusivamente appartamento abbandonato alle Cerbaie, arrestato

Un 41enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri di Fucecchio ieri pomeriggio durante un controllo nell'area boschiva delle Cerbaie, nota zona di spaccio.

In un immobile abbandonato è stato trovato l'uomo che lo stava occupando abusivamente. Sul suo conto c'era un provvedimento di carcerazione per la condanna di 1 anno e 4 mesi per produzione, traffico e detenzione illeciti di droghe e falso, reati commessi a Livorno nel 2013.

In più l'uomo era irregolare in Italia ed è stato denunciato per la violazione delle norme sull'immigrazione. Dopo l'arresto, il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Sollicciano.