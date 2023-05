Palio di Fucecchio 2023, i nomi della Tratta

Dai 35 cavalli che hanno corso le corse della Tratta, questa sera è giunta l'assegnazione di 12 cavalli scelti dai capitani delle contrade. Grande festa in piazza Montanelli per il sorteggio cavallo-contrada, con i popoli delle contrade che hanno manifestato gioia o tristezza a seconda dell'animale giunto in sorte.

Assegnazione cavallo - contrada

Arathon Baio - Ferruzza

Zamura - Torre

Blue Star - San Pierino

Zucarello - Porta Bernarda

Chiosa Vinci - Botteghe

Sultano da Clodia - Borgonovo

Banzai - Sant'Andrea

Astesu - Querciola

Silbomba- Cappiano

Compilation - Porta Raimonda

Assalto - Massarella

Tiepolo - Samo