Palio di Fucecchio, 35 cavalli in buca prima della Tratta

Cinque batterie di 7 cavalli ciascuna. Oggi con inizio alle ore 14 nella Buca del Palio di Fucecchio si terranno le corse di selezione, al termine delle quali i capitani delle contrade sceglieranno i 12 cavalli che parteciperanno alla Tratta in programma questa sera alle 21,30 in Piazza Montanelli. Sono quindi 35 i cavalli che hanno superato le previsite e che oggi in pista si sottoporranno al giudizio delle contrade. Un momento particolarmente importante che precede di poche ore il grande appuntamento con la Tratta, il sorteggio dei cavalli che tiene col fiato sospeso i popoli delle 12 contrade del Palio. Da stasera fino a domenica 21 maggio, giorno della corsa, per le contrade "più fortunate" ci sarà tempo quindi per sognare grazie al cavallo portato in dono dalla dea bendata.

Qui l'elenco dei cavalli partecipanti.