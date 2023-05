Preoccupazione dai sindacati per la Factory Srl: "I lavoratori non possono più aspettare"

Filctem Cgil e Femca Cisl e Uiltec Uil esprimono enorme preoccupazione per la situazione di crisi aziendale in cui i lavoratori e le lavoratrici della Factory Srl di Fucecchio si trovano.

In data odierna in sede di tavolo di unità di crisi presso la Regione Toscana abbiamo appreso che l’azienda a seguito di una richiesta concordato preventivo aperto in data 28 marzo con una prospettiva di continuità (non si è concretizzata) ha ufficializzato il ritiro dello stesso e il deposito di istanza di liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio.

Oltre 40 lavoratori/trici e interi nuclei familiari versano in una situazione difficilissima perché ormai sono già due mesi che non percepiscono retribuzione. Filctem Cgil Femca Cisl Uiltec Uil fanno appello al giudice delegato, alla futura procedura le istituzioni e il sistema del credito affinché si mettano in campo rapidissimamente tutti gli strumenti possibili di sostegno ai lavoratori/trici e le loro famiglie.

Andrea Simone Filctem Cgil, Christian Paci Femca Cisl, Massimiliano Malucchi Uiltec Uil