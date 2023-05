Research-Based Learning, a Pisa il secondo simposio con 10 istituti universitari europei

In programma a Pisa le tre giornate, da mercoledì 17 a venerdì 19 maggio, per il 2° Simposio sull’apprendimento basato sulla ricerca, organizzato da EELISA, il network di università europee del quale in Italia fanno parte la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

"II EELISA Research-Based Learning (RBL) Symosium" mette al centro il metodo di apprendimento universitario basato sulla ricerca (metodo da anni praticato alla Scuola Normale e alla Scuola Sant’Anna), attraverso il quale le nozioni sono trasmesse agli studenti e alle studentesse coinvolgendoli nella risoluzione di un problema di ricerca nel loro campo. Il metodo RBL consente a studenti e studentesse di confrontarsi in maniera diretta con le sfide che nella vita reale sono proprie della attività di ricerca. In questo approccio, gli insegnanti/educatori agiscono più come facilitatori o mentori piuttosto che come istruttori. Da questo punto di vista, il Simposio (il primo evento analogo si è tenuto a Istanbul lo scorso anno) comprenderà sessioni speciali incentrate sull’esperienza e le migliori pratiche messe in atto dalle istituzioni che fanno parte di EELISA, a cura di docenti e ricercatori dei vari istituti universitari.

La giornata inaugurale sarà nell’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna mercoledì 17 maggio, a partire dalle ore 9; il giorno dopo, alla stessa ora, si proseguirà nella Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore e infine si tornerà nella sede del Sant’Anna per la giornata conclusiva. Nei pomeriggi di mercoledì 17 e giovedì 18 maggio, inoltre, si terrà un contest: alcuni allievi e allieve delle università di EELISA si sfideranno presentando un report scientifico precedentemente preparato su un proprio tema di ricerca, e una commissione di professori eleggerà quello ritenuto migliore. Questa “Student Scientific Competition” mira a stimolare le capacità necessarie nel mondo della ricerca e stabilire interessi e attività di ricerca comuni tra i partner EELISA.

EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance) è un network internazionale di università e istituti di ricerca finanziato dalla Commissione Europea a cui partecipano, oltre a Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna, altri otto istituti universitari e centri di ricerca tra Francia, Germania, Spagna, Turchia, Romania, Ungheria, Svizzera (Universidad Politécnica de Madrid, che coordina il network, Budapest University of Technology and Economics, Friedrich-Alexander University Erlangen Nürnberg, Ecole des Ponts ParisTech, Polytecnhic University of Bucharest, Istanbul Technical University, Paris Sciences & Lettres, ZHAW Zurich University of Applied Sciences). L’obiettivo principale è ampliare l’offerta formativa agli studenti e alle studentesse con ulteriori conoscenze legate alla ricerca effettuata in ciascuna comunità facente parte del network.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa