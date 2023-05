Rimossi cinque veicoli abbandonati a Empoli

Contrasto a ogni genere di degrado nel rispetto del decoro urbano. Comune di Empoli e polizia municipale unitamente ad Alia Servizi Ambientali SpA in campo, a partire da oggi, mercoledì 17 maggio 2023, per effettuare la rimozione di alcuni veicoli abbandonati o gravemente danneggiati che si trovano da tempo in alcune vie della città. Un'azione che segue tutte le procedure di legge e di Regolamento Comunale previste in caso di abbandono di veicolo su suolo pubblico o di uso pubblico, eseguite dalle pattuglie della polizia municipale impegnate sia nelle fasi di sopralluogo e verifica sia nel monitoraggio del territorio.

«Queste azioni sono importanti, per arrivare a questo risultato - sottolinea l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini – alle spalle c’è sempre un instancabile lavoro portato avanti con abnegazione dagli uffici comunali, dagli agenti di Polizia Municipale e da Alia. Ci sono procedure burocratiche, attività investigative: l'iter per la rimozione di un veicolo abbandonato sul suolo pubblico sono, soprattutto in alcuni casi, articolate e complesse. L’attenzione a ogni forma di degrado è da sempre massima per la nostra amministrazione, una priorità, e proseguiremo su questa strada: il nostro impegno è costante, nel rispetto della comunità e del decoro di questa città».

Cinque i mezzi abbandonati che saranno rimossi a partire da oggi. In particolare, sono un autocarro in via San Mamante, altri due autoveicoli in via del Castelluccio, un rimorchio nel parcheggio pubblico nei pressi di via Lucchese e, infine, un autoveicolo in via della Piovola.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa