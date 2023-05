San Patrizio Livorno Festival 2023, il programma della due giorni irlandese

Presentato a Palazzo Comunale il San Patrizio Livorno Festival 2023, organizzato da Creative HQ, Italish Magazine (italish.eu), Q-ROB, in compartecipazione con il Comune di Livorno, è pronto ad affascinare il pubblico con una serie impressionante di ospiti.

Il festival dedicato alla cultura irlandese, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno all’ex Cinema Aurora di Livorno, propone una rosa di artisti e intellettuali di fama internazionale che metteranno in mostra il loro talento in performance ed eventi esclusivi.

Ne hanno parlato da Livorno l’assessore alla Cultura Simone Lenzi con l’attore e coorganizzatore Claudio Monteleone e in collegamento da Dublino l’organizzatore Massimiliano Roveri (nome de plume Max o’Rover) insieme alla grande scrittrice irlandese Catherine Dunne.

Tra gli ospiti di quest’anno figurano Peter "Cursed" Murphy, Stephen James Smith, Catherine Dunne, Catherine Fitzgerald, Federico Platania, Enrico Reggiani, Claudio Monteleone e Colm Mac Con Iomaire. Ognuno di loro porta un talento unico e un profondo legame con la cultura irlandese.

San Patrizio Livorno Festival 2023: il programma

Tutti gli eventi, tranne la conferenza stampa, si tengono all’Ex Cinema Aurora, Viale Ippolito Nievo, 28, 57121 Livorno LI, Italia. Ingresso gratuito, consumazione obbligatoria.

Giovedì 15 giugno:

17.30 – Apre il pub del SPLF.

22.30 – Pre-festival, Session Aperta.

Venerdì 16 giugno:

12.00 – Conferenza Stampa, Comune di Livorno.

17.30 – Apre il pub del SPLF.

18.30 – Lo Sai Cosa Voglio Dire: Claudio Monteleone, monologo.

19.30 – Apre il ristorante del SPLF (aperto fino a tarda notte), cena a tema.

22.00 – Lost and Found: an encounter between language and music / Perduti e ritrovati: un incontro irlandese tra musica e linguaggi #1. Stephen James Smith & Friends.

23.00 – Dopo-Festival, Session Aperta.

Sabato 17 giugno:

17.30 – Apre il pub del SPLF.

17.30 – Beckett e Joyce: impotenza e onnipotenza della parola. Federico Platania.

18.30 – Qual è la “first faculty of the Irish”? Musica e politica nella letteratura d’Irlanda. Prof. Enrico Reggiani.

19.30 – Apre il ristorante del SPLF (aperto fino a tarda notte), cena a tema.

22.00 – Lost and Found: an encounter between language and music / Perduti e ritrovati: un incontro irlandese tra musica e linguaggi #2. Peter Murphy & Friends.

23.00 – Dopo-Festival, Session Aperta.

Domenica 18 giugno:

12.00 – Apre il ristorante del SPLF, pranzo e cena a tema.

14.00 – Storie irlandesi: sessione aperta di storytelling con Claudio Monteleone e Max O’Rover nel ruolo di cantastorie, “Seanchaite”.

17.30 – Apre il pub del SPLF.

18.30 – ‘Una Buona Madre’.Maria Grazia Mati intervista Catherine Dunne. Puoi mandare le tue domande a Catherine Dunne usando questo form.

19.30 – (ri)Apre il ristorante del SPLF (aperto fino a tarda notte), cena a tema.

22.00 – Lost and Found: an encounter between language and music / Perduti e ritrovati: un incontro irlandese tra musica e linguaggi #3. Colm Mac Con Iomaire, Catherine Fitzgerald & Friends.

23.00 – Dopo-Festival, Session Aperta.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa