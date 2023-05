Scontro Confcommercio-Giglioli, la questione finisce in Consiglio comunale

Il caso della querela annunciata da Confcommercio Pisa dopo le parole del sindaco di San Miniato Simone Giglioli approda in Consiglio comunale. Nella prossima seduta sarà affrontato il tema per una mozione di CambiaMenti, Lega e Forza Italia.

La questione riguarda la gestione dell'evento Notte Nera che l'amministrazione voleva affidare a San Miniato Promozione. Per questo i consiglieri di opposizione chiedono "se si ritiene opportuno procedere ad un’ulteriore concentrazione sulla Fondazione San Miniato Promozione di funzioni e poteri di programmazione e gestionali" oltre a evitare che dopo lo scontro "si abbiano due manifestazioni doppione l'una dell'altra con le medesime finalità".

In più, per mantenere il potere del Consiglio comunale, si chiede come possa essere garantito il coinvolgimento dell'assemblea "nella programmazione dell'edizione 2023 della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato".