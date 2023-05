Senza patente fa un incidente, l'amica tenta di coprirla: due giovani denunciate

Ha dichiarato di essere alla guida di un’auto appena coinvolta in un incidente ma in realtà “copriva” l’amica senza patente. Per questo entrambe sono state denunciate per false dichiarazioni.

È successo qualche giorno fa. Una pattuglia dell’Autoreparto della Polizia Municipale è intervenuta per i rilievi di un sinistro in zona Isolotto che ha visto il coinvolgimento di più veicoli. La ventenne fiorentina ha riferito agli agenti di essere alla guida dell’auto ma, sulla base delle dichiarazioni di alcuni testimoni, è emersa un’altra verità. Ovvero che alla guida c’era l’amica senza patente (mai conseguita) e che lei era al posto del passeggero. Scambio e dinamica dell’incidente ricostruiti e confermati anche dalle immagini dalle telecamere che hanno ripreso non solo l'impatto, avvenuto in un parcheggio in zona Isolotto, ma anche il momento in cui le due giovani sono salite a bordo dell'auto.

Le due giovani fiorentine sono state denunciate in concorso per false dichiarazioni rese agli agenti. E per la reale conducente dell’auto è scattata la multa per guida senza patente (5.100 euro) con fermo amministrativo dell'auto per 3 mesi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa