Gli stranieri che cercano casa in Toscana scelgono Lucca e provincia

Lucca è la provincia più ricercata dagli stranieri che vogliono comprare una casa in Toscana. Questo secondo un report realizzato sulle richieste nei primi 4 mesi del 2023 da Gate-away.com, il portale immobiliare italiano esclusivamente dedicato agli stranieri che vogliono comprare immobili italiani. Il capoluogo ha ricevuto il 22,7% sul totale delle istanze. Seguono Pisa (19,8%), Massa Carrara (15%) e Siena (14%).

Chi sono gli acquirenti stranieri

Sono soprattutto gli statunitensi a voler comprare casa nella regione (il 29% sul totale). Il secondo posto se l’aggiudica la Germania (14%) poi Gran Bretagna (7,6%). In crescita anche le richieste dalla Canada (5,2%).

Quanto spendono

Nel primo quadrimestre del 2023 i dati rivelano un’orientamento dell’investimento nella fascia di prezzo, fino 100 mila euro che registra il 33,9% del totale delle richieste. Seguono le fasce, 100-250 mila euro (23,5%) 250-500 mila euro (18,3%); 500 mila-1 milione di euro (14.6%); oltre 1 milione (9.5%). Il valore medio degli immobili richiesti rispetto al totale delle istanze è pari a 516.865 mila euro.

Che tipo di immobili cercano gli stranieri in Toscana

La categoria appartamento (23.7% sul totale) resta la preferita; mentre sono in aumento le richieste per la categiaria villa (12.7% sul totale). Per quanto riguarda dotazioni e caratteristiche aggiuntive, piscina, giardino o terreno non sono indispensabili per attirare l’interesse dei compratori stranieri ma sicuramente rappresentano un elemento sempre apprezzato. Soprattutto il giardino che raccoglie il 69% delle preferenze

Questi dati sono stati forniti agli agenti immobiliari di Montepulciano durante l’appuntamneto BikeAway: un progetto ideato, organizzato e promosso da Gate-away.come e che lega immobiliare, promozione dell’Italia nel mondo e solidarietà.

Gate-away.com ha coinvolto il ciclista solidale Gianluca Santacatterica che girerà in solitaria per l’Italia, fino al 26 maggio, per incontrare gli agenti immobiliari per conto dell’azienda, confrontarsi con loro sul mercato immobiliare, le opportunità che arrivano dagli acquirenti esteri e per invitarli a contribuire alla donazione per la ricerca oncologica pediatrica a favore della Fondazione Città della Speranza.

Chiunque può aderire in due modalità: attraverso il sito GoFundMe (https://www.gofundme.com/aiuta-la-ricerca-oncologica-pediatrica) oppure acquistando i servizi di Gate-away.com. Nel mese di Maggio l’azienda ha infatti deciso che destinerà parte del suo fatturato alla raccolta fondi.